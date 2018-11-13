ABD borsalarının tarihindeki ilk 1 trilyon dolarlık şirket olmayı başaran Apple’ın piyasa değerini, iPhone satış beklentilerindeki düşüş vurdu. 3 Ekim’de 1.1 trilyon doları aşan şirketin piyasa değeri dün itibariyle 920 milyar dolara kadar düştü.
Son 5 haftalık süreçte 190 milyar dolar eriyen Apple’ın bu sert düşüşünde 2019 yılının ilk çeyreğinden itibaren iPhone satışlarının yıllık bazda gerileyeceği yönündeki analizler etkili oldu.
1980 yılında halka arz edilerek borsada işlem görmeye başlayan Apple’ın piyasa değeri 2010 yılında 190 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Diğer bir deyişle şirketin 30 yılda ulaştığı rakam, 5 haftalık bir süreçte eridi. Apple’ın borsada kaybettiği bu değer, Yunanistan’ın toplam milli gelirine eşit bir düzeyde.
JP Morgan’ın son analizi, Apple’ın iPhone satışlarının hem 2018 yılı hem de 2019 yılı genelinde yıllık bazda düşeceğinin ortaya koyarken, buna sebep olarak ise gelişmekte olan pazarlardaki zorlu makro ekonomik koşullar gösterildi.
Apple'ın 3 Ekim 2018'de 232 dolarla tarihi zirvesine çıkan hisse fiyatı, 12 Kasım 2018 itibariyle yüzde 16.3 düşüşle 194 dolar seviyesine kadar düştü.
TİM COOK, TÜRKİYE’YE DE BAĞLAMIŞTI...
Apple’ın en yeni akıllı telefon modelleri iPhone Xs ve iPhone Xs Max satışları yüksek fiyatlarının da etkisiyle henüz istenilen seviyelere ulaşmazken, bir kötü haber de şirketin bir diğer yeni modeli iPhone XR ile ilgili geldi.
TF International Securities, yüksek fiyatları ve Huawei başta olmak üzere Çinli zorlu rakipleri nedeniyle iPhone XR satış tahminlerini 100 milyondan 70 milyona düşürdüğünü duyurdu.
Küresel akıllı telefon pazarındaki satışlar dört çeyrektir aralıksız düşerken, Apple’ın son açıkladığı finansal sonuçların ardından Apple CEO’su Tim Cook da yaşanan daralmaya dikkat çekmiş ve Türkiye, Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi gelişmekte olan pazarlarda satışlarının iyi gitmediğini açıklamıştı.
Şirketin bu ayın başında yaptığı “Artık iPhone satış adetlerini açıklamayacağız” duyurusu da iPhone’un geleceğine ilişkin satış tahminlerinin düşürülmesinde belirleyici olmuştu.
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