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Apple iOS 17 tanıtıldı! iPhone iOS 17 özellikleri neler, hangi telefonlar güncelleme alacak?

Apple, 5 Haziran Pazartesi günü düzenlediği WWDC etkiliğinde iOS 17'yi tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından iOS 17 ile gelen özellikler kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İOS 17 güncelemesi alacak olan iPhone modelleri belli olurken, iOS 17 ile gelen yenilikler netlik kazandı. İşte iPhone iOS 17 özellikleri ve güncellemeyi desteklemeyen iPhone modelleri...

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  • APPLE iOS 17 TANITILDI! iPhone iOS 17 özellikleri neler, yenilikler ne oldu, hangi telefonlara güncelleme gelecek?

    Apple tarafından her sene düzenlenen WWDC 5 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleşti. WWDC 2023 etkinliğinde iPhone iOS 17 sürümünü tanıttı. iOS 17 yeni sürümünde gelen özellikler ve güncellemeyi destekleyen cihazlar iPhone kullancıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "iPhone iOS 17 özellikleri neler, yenilikler ne oldu, hangi telefonlara güncelleme gelecek?"  İşte iOS 17 güncellemesi ile gelen yenilikler...
  • APPLE iOS 17 TANITILDI! iPhone iOS 17 özellikleri neler, yenilikler ne oldu, hangi telefonlara güncelleme gelecek?

    WWDC 23 NE ZAMAN?

    Apple'ın düzenlediği bu konferans 5 Haziran TSİ 20.00'de düzenlendi. Etkinlik Apple TV'den online olarak yayınlandı.

     
  • APPLE iOS 17 TANITILDI! iPhone iOS 17 özellikleri neler, yenilikler ne oldu, hangi telefonlara güncelleme gelecek?

    iOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER

    Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

    Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

    Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması

    Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

    Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

    Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri

    El feneri parlaklık kaydırıcısı

     
  • APPLE iOS 17 TANITILDI! iPhone iOS 17 özellikleri neler, yenilikler ne oldu, hangi telefonlara güncelleme gelecek?

    iOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLERİ

    iPhone 14 serisi

    iPhone 13 serisi

    iPhone SE 2023

    iPhone SE 2022

    iPhone 12 serisi

    iPhone 11 serisi

    iPhone XS ve XS Max

    iPhone XR

    iPhone 8 ve 8 Plus

    iPhone X

     
  • APPLE iOS 17 TANITILDI! iPhone iOS 17 özellikleri neler, yenilikler ne oldu, hangi telefonlara güncelleme gelecek?

    ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

    Apple geçtiğimiz sene iOS 16 güncellemesini Eylül ayında kullanıcıları ile buluşturmuştu. Şirketin iOS 17 güncellemesini de iPhone 15 serisiyle ile birlikte Eylül ayında çıkarmayı planladığı aktarıldı.

     
  • APPLE iOS 17 TANITILDI! iPhone iOS 17 özellikleri neler, yenilikler ne oldu, hangi telefonlara güncelleme gelecek?

    iPhone 15 NASIL OLACAK?

    Forbes'in aktardığına göre, iPhone 15 serisinin, 14 serisinden çok da farklı olmadan küçük revizyonlar yapılarak müşteriler ile buluşturulacağı, firmanın 16 serisinde ise ekranı yüzde 10 civarında büyüteceği öne sürüldü.

     
  • APPLE iOS 17 TANITILDI! iPhone iOS 17 özellikleri neler, yenilikler ne oldu, hangi telefonlara güncelleme gelecek?

    MACBOOK AIR VE MAC MODELLERİ

    Ayrıca haberde Apple'ın etkinlikte tahmini 15 inçlik MacBook Air'i tanıtacağı ifade edilirken, M2 Max ve M2 Ultra işlemcili masaüstü Mac modellerinin de görücüye çıkabileceği belirtildi.

     
  • APPLE iOS 17 TANITILDI! iPhone iOS 17 özellikleri neler, yenilikler ne oldu, hangi telefonlara güncelleme gelecek?

    APPLE WATCH'A WIDGET GELİYOR

    Apple, watchOS 10 ile büyük bir değişiklik yapmaya ve widget'ları bu kez Apple Watch'a getirmeye hazırlandığı belirtildi. Ayrıca şirketin bu yıl ve önümüzdeki yıllar için yeni sağlık özellikleri üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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