Apple, yeni telefonları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için kablosuz şarj özellikli kılıf çıkarttı. Hem koruma hem de şarj etme özelliğine sahip olan Apple’ın bu yeni kılıfı “Smart Battery Case”, Apple Store’da satışa sunuldu.

İç kısmı yumuşak mikrofiber kaplamadan oluşan kılıf, yumuşak dokulu ve ipeksi silikon dış yüzeye sahip. Kılıfta, Kamera uygulamasını açan özel bir düğme bulunuyor ve bu düğme iPhone’un kilidi açıkken de kapalıyken de çalışıyor. Düğmeye kısa bir süre dokunarak fotoğraf çekilebiliyor, daha uzun dokunarak video kaydedilebiliyor. Bu özellik selfie’ler için de kullanılabiliyor.

Tamamen şarj edildiğinde yüzde 50’ye kadar daha uzun pil ömrü sunan Smart Battery Case, Qi sertifikalı şarj aygıtlarıyla da uyumlu. Böylece kullanıcılar, iPhone’u ve Smart Battery Case’i aynı anda şarj edebiliyor. Smart Battery Case, iPhone’a takıldığında pil durumu telefonun kilit ekranında ve ‘Bildirim Merkezi’nde gösteriliyor.

TÜRKİYE FİYATI 999 TL

Böylece tam olarak ne kadar şarjınız kaldığını görebiliyorsunuz. Smart Battery Case, Lightning Konnektörlü EarPods ve Lightning Dijital AV adaptörü gibi Lightning aksesuarlarını da destekliyor.

Pembe, beyaz ve siyah renk seçenekleri sunulan Apple’ın bu yeni kılıfı, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için tasarlanmış. Bu üç farklı model için geliştirilen kablosuz şarj özellikli “Smart Battery Case”in fiyatı ise üç model için de aynı. Apple’ın satış sunduğu bu yeni kılıfın Türkiye fiyatı ise tam 999 TL.

Apple'ın Türkiye'de iPhone 11'de 7299 TL'den başlayan satış fiyatlarının en üst model olan iPhone 11 Pro Max'te 14999 TL'ye kadar çıkıtğını belirtelim.