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Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, firmanın koronavirüs salgını sebebiyle bugüne kadar dünya genelinde 20 milyonu aşkın koruyucu maske sağladığını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda dünya genelinde hükümetlerle işbirlikleri kurduklarını söyleyen Cook "Böylece maskelerin en fazla ihtiyaç duyulan yerlere bağışlanmasını sağlıyoruz. Tasarım, mühendislik, paketleme ve operasyonel bölümleri bir araya getirerek, sağlık çalışanları için koruyucu yüz kalkanı tasarlayıp üretmek için çaba gösteriyoruz. İlk teslimatımızı geçen hafta gerçekleştirdik. Doktorların ürünlerle ilgili geri dönüşü çok olumlu oldu" dedi.

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

Söz konusu 'ayarlanabilir' kalkanların 100 tanesinin bir kutuya sığdığını söyleyen Cook sözlerine şöyle devam etti: "ABD ve Çin'de üretim yapıp malzeme sağlıyoruz. Bu hafta bitene kadar 1 milyon adet sağlamayı planlıyoruz. Daha sonra da haftalık 1 milyon adet teslim etmeye devam edeceğiz. Bu Apple için bir sevgi ve minnettarlık çalışmasıdır. "

Cook sözlerini uzmanların evde kalma ve sosyal mesafeyi koruma tavsiyelerine uyulması çağrısıyla tamamladı.