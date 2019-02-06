Kalp ritmini ve sağlık durumunu düzenli olarak kontrol eden algılayıcıları sayesinde Apple Watch, daha önce pek çok defa kullanıcılarının zamanında tıbbi müdahale almasını sağlamış ve hayatını kurtarmıştı. Benzer bir olay Norveç’te yaşandı ancak bu kez Apple Watch Series 4’e eklenen "düşme algılama" özelliği başroldeydi.
Sert ve ani düşüşleri algılayabilen bu özellik sayesinde cihaz, alarm çalıyor ve uyarı veriyor. Eğer alarm bir dakika içinde kapatılmasa acil servisle derhal irtibat kuruluyor.
İşte bu özellik 67 yaşındaki Norveçliyi ölümcül bir durumdan kurtardı. Yetkililer tarafından banyosunda yaralı ve bilinçsiz bir halde bulunan Toralv Østvang’ın taktığı Apple Watch’ın düşüşten sonra alarma geçerek acil servise haber verdiği ortaya çıktı.
Østvang’ın kızı yaptığı açıklamada, babasının muhtemelen gece yarısında tuvalete gittiği zaman baygınlık geçirdiğini ve yere düştüğünü söyledi.
Düşüşün ardından Østvan’ın yüzünde üç adet kırık oluştu. Durumunun gerçekten ciddi olduğunu söyleyen Østvan’ın kızı, çok daha kötü sonuçlanabilecek bir durumdan akıllı saatin alarm vermesi sayesinde kurtulduğunu söyledi. Ayrıca daha önce bu gibi durumlar için herhangi bir alarm kurmadıklarını da açıklamalarına ekledi.
DÜŞME ALGILAMA AYARI
Apple Watch’ın düşüş detektörünün ilk kez kurtardığı kişi elbette 67 yaşındaki Toralv Østvang değil. Daha önce İsveç’te 34 yaşındaki bir adam da mutfakta düşmüş, ardından sakatlanmış ve cihazı tarafından acil servise haber verilmesiyle kurtulmuştu.
Apple Watch’ın "düşme algılama" özelliği 65 ve daha yaşlı kullanıcılar için otomatik olarak aktif hale getiriliyor. Bu özelliği aktif edebilmek için iPhone’dan Apple Watch uygulamasına girerek Acil SOS’a tıklamak ve "düşme algılama" ayarını açık hale getirmek gerekiyor.
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