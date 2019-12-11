Apple’ın mobil işletim sistemi iOS’un son versiyonu olan iOS 13, üçüncü ayını doldurmadan dokuzuncu güncellemesini aldı.
İyileştirmeler, sorun gidermeleri ve Ekran Süresi için ek ebeveyn denetimlerini içeren iOS 13.3 yayınlandı. 18 Kasım 2019’da çıkan iOS 13.2.3 sürümünden sonra gelen iOS 13.3 yaklaşık 660 MB büyüklüğünde.
|Sürüm
|Çıkış Tarihi
|iOS 13
|19 Eylül 2019
|iOS 13.1
|24 Eylül 2019
|iOS 13.1.1
|27 Eylül 2019
|iOS 13.1.2
|30 Eylül 2019
|iOS 13.1.3
|15 Ekim 2019
|iOS 13.2
|28 Ekim 2019
|iOS 13.2.2
|7 Kasım 2019
|iOS 13.2.3
|18 Kasım 2019
|iOS 13.3
|10 Aralık 2019
Apple’ın iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıtmasının hemen ardından yayınladığı iOS 13'e, iOS 13.3 güncellemesi ile gelen tüm yenilikler ise şunlar:
Ekran Süresi
- Yeni ebeveyn denetimleri çocukların kimleri telefon ve FaceTime ile arayabileceği veya kimlere mesaj gönderebileceği ile ilgili daha fazla iletişim sınırı sağlar
- Çocuklar için kişiler listesi, ebeveynlerin çocuklarının aygıtında görünen kişileri yönetmesini sağlar
Borsa
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GİDERİLEN SORUNLAR VE YAPILAN İYİLEŞTİRMELER
Bu güncelleme sorun gidermeler ve diğer geliştirmeler içerir. Bu güncelleme:
- Fotoğraflar’da video kısaltırken yeni bir video yaratma
- Safari’de NFC, USB, ve Lightning FIDO2-uyumlu güvenlik anahtarları için destek ekler
- Mail’de yeni iletilerin indirilmemesine neden olan sorunları giderir
- Gmail hesaplarında ileti silmeye engel olan bir sorunu ele alır
- Exchange hesaplarında iletilerde hatalı karakterlerin görünmesine ve gönderilen iletilerin çoğaltılmasına neden olabilen sorunları çözer
- Boşluk tuşuna uzun süre basıldıktan sonra imleçin hareket etmesini engelleyebilen bir sorunu çözer
- Mesajlar ile gönderilen ekran resimlerinin bulanık görünmesine neden olan bir sorunu giderir
- Ekran resimlerinde kırpmanın veya İşaretleme kullanımının Fotoğraflar’a kaydedilmemesi sorununu çözer
- Sesli Notlar kayıtlarının diğer ses uygulamalarıyla paylaşılmaması sorununu giderir
- Telefon uygulamasındaki cevapsız çağrı uyarısının ekrandan silinmemesine sebep olabilen bir sorunu ele alır
- Hücresel Veri ayarlarını hatalı bir şekilde kapalı olarak gösteren bir sorunu giderir
- Akıllı Tersine Çevir etkinken Koyu Mod’un kapatılmasını engelleyen bir sorunu giderir
- Bazı kablosuz şarj aletlerinin olması gerekenden daha yavaş şarj etmesine sebep olan bir sorunu ele alır
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