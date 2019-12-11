Altın fiyatları bugün ne kadar?

HABERTURK.COM

Apple’ın mobil işletim sistemi iOS’un son versiyonu olan iOS 13, üçüncü ayını doldurmadan dokuzuncu güncellemesini aldı.

İyileştirmeler, sorun gidermeleri ve Ekran Süresi için ek ebeveyn denetimlerini içeren iOS 13.3 yayınlandı. 18 Kasım 2019’da çıkan iOS 13.2.3 sürümünden sonra gelen iOS 13.3 yaklaşık 660 MB büyüklüğünde.

Sürüm Çıkış Tarihi iOS 13 19 Eylül 2019 iOS 13.1 24 Eylül 2019 iOS 13.1.1 27 Eylül 2019 iOS 13.1.2 30 Eylül 2019 iOS 13.1.3 15 Ekim 2019 iOS 13.2 28 Ekim 2019 iOS 13.2.2 7 Kasım 2019 iOS 13.2.3 18 Kasım 2019 iOS 13.3 10 Aralık 2019

Apple’ın iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıtmasının hemen ardından yayınladığı iOS 13'e, iOS 13.3 güncellemesi ile gelen tüm yenilikler ise şunlar:

Ekran Süresi

Yeni ebeveyn denetimleri çocukların kimleri telefon ve FaceTime ile arayabileceği veya kimlere mesaj gönderebileceği ile ilgili daha fazla iletişim sınırı sağlar

Çocuklar için kişiler listesi, ebeveynlerin çocuklarının aygıtında görünen kişileri yönetmesini sağlar

Borsa

İlgili yazılara veya aynı yayındaki daha fazla yazıya giden bağlantılarla okumayı sürdürün

GİDERİLEN SORUNLAR VE YAPILAN İYİLEŞTİRMELER

Bu güncelleme sorun gidermeler ve diğer geliştirmeler içerir. Bu güncelleme: