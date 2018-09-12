Apple’ın heyecanla beklenen 3 yeni iPhone modelini tanıtmasına saatler kaldı ancak bazı uzmanlar 2019’da kullanıcılara sunulması beklenen büyük bir gelişmenin peşinde. Geçtiğimiz yıldan itibaren analizciler tarafından tartışılan 3D sensörü telefonun arka kamerasına yerleştirilecek ve Time of Flight (ToF) teknolojisiyle derin bir derinlik algısı yaratacak.

Apple’ın arttırılmış gerçekliğinde devrim yaratacak bu gelişme için kötü bir haber geldi. Uzman Apple analizcisi Ming-Chi Kuo, Time of Flight teknolojisinin önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone modellerine de eklenmeyeceğini açıkladı.

Yeni teknoloji özellikle Apple Maps için çok verimli olacak. Apple, uygulamanın bir arttırılmış gerçeklik versiyonunu yapmayı ve akıllı gözlüklerle de destekleyerek 3D görüntü elde etmeyi umuyor. Bunun için de üç boyutlu haritalandırma tekniğine yarar sağlayacak olan Time of Flight teknolojisine ihtiyaç duyacak.

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