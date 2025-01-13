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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ara tatilde YHT'lere ek sefer - İş-Yaşam Haberleri

        Ara tatilde YHT'lere ek sefer

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Ocak-2 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan ara tatilde ek YHT seferleri düzenleneceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Ankara-İstanbul YHT hattında 3 bin 288 kişilik, anahat ve bölgesel trenlerde ise 29 bin 130 kişilik ilave kapasite sağlayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 13.01.2025 - 12:23
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        Ara tatilde YHT'lere ek sefer
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Ocak-2 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan ara tatil döneminde ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri düzenleyeceklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, yoğun yolcu talebinin yaşandığı Ankara-İstanbul YHT hattında her iki yönde toplam 8 ek sefer düzenleneceğini belirtti. Uraloğlu, "Bu ek seferlerle birlikte 4 gün boyunca toplamda 3 bin 288 kişilik ilave kapasite sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ara tatil döneminde vatandaşların artan seyahat taleplerini karşılayarak güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım deneyimi sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Uraloğlu, "İlave seferlerimizle yolcularımıza daha fazla kapasite sağlıyor ve seyahatlerini kolaylaştırıyoruz. Halkımızın YHT hizmetlerimize gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

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        YHT'lerin saatleri hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara'dan hareket eden ilave trenlerin saat 09.40'ta yola çıkacağı ve saat 14.06'da İstanbul Söğütlüçeşme'ye ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu ayrıca İstanbul Söğütlüçeşme'den Ankara'ya hareket edecek ilave trenlerin ise saat 18.00'de kalkarak ve saat 22.38'de Ankara'ya varacağını söyledi.

        Bakan Uraloğlu, YHT'lerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında sefer yapan bölgesel ve anahat trenlerine de vagon ilaveleri yaparak ek kapasite sağlanacağını bildirdi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "YHT'lerin dışında anahat ve bölgesel trenler için de tedbir alıyoruz. Ara tatil süresince anahat ve bölgesel trenlerimize ilave edeceğimiz vagonlarla günlük bin 710 kişilik kapasite sağlayacağız. Böylelikle tatil süresince vatandaşlarımıza 29 bin 130 ek koltuk sunmuş olacağız."

        Uraloğlu, ara tatil süresince İzmir Mavi Treni, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Treni, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne vagon ilave edileceği bilgisini de verdi.

        İlave seferler ve vagonlara ait biletler ise TCDD Taşımacılık mobil uygulaması, internet sitesi, Çağrı Merkezi (444 82 33) ve gişelerden temin edilebiliyor.

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