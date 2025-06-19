Petrol, piyasaların ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’yi İsrail ile İran arasındaki çatışmaya sürükleyip sürüklemeyeceğine odaklanmasıyla, dalgalı bir işlem haftasının ardından geriledi.

Brent, Çarşamba gününü sınırlı bir artışla kapatmasının ardından varil başına 76 dolara doğru geriledi. ABD ham petrolü ise 75 doların altına düştü.

Fakat İsrail ile İran arasındaki çatışmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Benzin litre fiyatına ortalama 1 lira 55 kuruş motorinin litre fiyatına ise 1 lira 88 kuruş zam geldi. Bu fiyat artışı ile birlikte bazı illerde motorinin litre fiyatı 53 TL'yi geçerken benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aştı.

"DÜNYA FİYATLARINA PARALEL OLARAK FİYAT ARTIŞLARI OTOMATİK OLARAK POMPA FİYATLARINA YANSIYOR"

Öte yandan dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde akaryakıtta olası zam sorusuna yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da , Türkiye'de otomatik fiyatlandırma mekanizmasının olduğunu ve dünya fiyatlarına paralel olarak fiyat artışlarının otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıdığını aktararak "Şu anda gördüğümüz, ürün fiyatında bir artış yaşanıyor. Malumunuz ham petrol fiyatları yukarı gitti. Dolayısıyla bunun da fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek" dedi.