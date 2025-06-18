Bakan Bayraktar'dan doğalgaz tedariki ve zam açıklaması

Bakan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğalgaza zam gelip gelmeyeceğine dair soru üzerine Bayraktar, son birkaç yıldır doğalgazda dünya piyasalarındaki fiyat değişikliklerini yansıtmamak adına önemli bir destek programı uyguladıklarını, uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

Konu hakkında Kabine Toplantısı sonrasındaki yaptığı değerlendirmenin, makro ölçekte hem dünyadaki hem de Türkiye'ye olası etkileri üzerine olduğunu anımsatan Bayraktar, "Zaten bütün ülkeleri etkileyecek şekilde petrol fiyatları yukarı gidiyor, petrolle beraber de ona paralel şekilde dünyada doğalgaz fiyatlarında da bir artış söz konusu olabilir." diye konuştu.

REKLAM

Fiyat artışlarına neden olan olayların kısa süre içerisinde durulmasını dileyen Bayraktar, "Biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde o destek programımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Doğalgaz tedarikindeki arz güvenliğine değinen Bayraktar, "Doğalgaz tedarikimiz noktasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını ifade ettim. İran'dan önemli bir miktarda gaz alıyoruz ama bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.