        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat! Benzine zam pompaya yansıdı: İşte güncel 18 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları... - Enerji Haberleri

        Benzine zam pompaya yansıdı

        Eşel mobil sonrası akaryakıt fiyatlarında görülen zamlara yenisi eklendi. Benzine 56 kuruşluk zam pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Benzine zam geldi

        Petrol fiyatları Irak’ın Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan Türkiye üzerinden ihracatı yeniden başlatmaya yönelik bir anlaşma imzalaması ve ABD’nin bu kritik su yolunun yeniden açılması için çabalarını artırmasıyla geriledi.

        Brent petrol sabah saatlerinde varil başına 103 dolar civarında seyrediyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'de benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.

        Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0,56 TL'si pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 61.97 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.91 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 62.94 TL

        Motorin litre fiyatı: 67.03 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 63.22 TL

        Motorin litre fiyatı: 67.31 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Trump'ın sıradaki hedefi "Küba'yı almak" mı?
        Trump'ın sıradaki hedefi "Küba'yı almak" mı?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Mesajlarda şifreleme kalkıyor!
        Mesajlarda şifreleme kalkıyor!
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Çifte cinayetten aranıyordu! Tam 11 yıl sonra...
        Çifte cinayetten aranıyordu! Tam 11 yıl sonra...
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        Ege Kökenli anne oldu
        Ege Kökenli anne oldu