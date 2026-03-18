Benzine zam pompaya yansıdı
Eşel mobil sonrası akaryakıt fiyatlarında görülen zamlara yenisi eklendi. Benzine 56 kuruşluk zam pompaya yansıdı
Petrol fiyatları Irak’ın Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan Türkiye üzerinden ihracatı yeniden başlatmaya yönelik bir anlaşma imzalaması ve ABD’nin bu kritik su yolunun yeniden açılması için çabalarını artırmasıyla geriledi.
Brent petrol sabah saatlerinde varil başına 103 dolar civarında seyrediyor. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, Türkiye'de benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0,56 TL'si pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 61.97 TL
Motorin litre fiyatı: 65.91 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 62.94 TL
Motorin litre fiyatı: 67.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 63.22 TL
Motorin litre fiyatı: 67.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
