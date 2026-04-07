        Arazi anlaşmazlığı kavgasında tabancayla vurulacak öldürüldü

        Arazi anlaşmazlığı kavgasında tabancayla vurulacak öldürüldü

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde Mehmet Yetişken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mustafa Turan Çalışıcı'nı tabancayla vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

        Ordu’nun Kabataş ilçesinde Mehmet Yetişken (80), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mustafa Turan Çalışıcı’nı (70) tabancayla vurarak öldürdü.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Olay, Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi Acısuyu mevkiinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir husumetli olan Mehmet Yetişken ile Mustafa Turan Çalışıcı arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Yetişken, Çalışıcı’ya tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralanan Mustafa Turan Çalışıcı, Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çalışıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayın ardından kaçan Mehmet Yetişken, Fatsa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kabataş Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla arkadaşı B.K.’nin evinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pendik'teki otopark tartışması cinayeti: Bir anda oldu; kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

        Pendik'te yaşadıkları binanın otoparkındaki çıkan park yeri tartışmasında Hüseyin Teke'yi (44) 11 yaşındaki kızının yanında silahla öldüren Seyfettin B.'nin (41) savcılık ifadesi ortaya çıktı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Trump İran için verdiği süreleri defalarca erteledi
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Petrol fiyatı yükseliyor
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Bursa'da çifte cinayet... Baba ile oğlunu öldürdü!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Instagram'ın var olmayan dijital fenomenleri
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!