        Arçelik tüketiciler için sahaya indi

        Arçelik tüketiciler için sahaya indi

        70 yıldır sektöründe perakende dönüşümüne öncülük eden Arçelik, bu yıl Perakende Günü'nü 9 Aralık'ta yüzlerce çalışanını yetkili satıcı ve yetkili servislerinde tüketiciler ve iş ortaklarıyla buluşturarak kutladı. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Perakende Günü, tüketicilerimizle aramızdaki sıcak bağı güçlendirmek için sahayı ekiplerimizle birlikte deneyimlediğimiz özel bir gün. Sahadan aldığımız her geri bildirim, ürün ve hizmet geliştirme süreçlerimize geri dönerek mükemmel müşteri deneyimi yolculuğumuzda bize yön veriyor. Bu yaklaşımımızla modern perakendecilik anlayışımızı güçlendirmeye ve müşteri deneyiminde sektörde çıtayı daha da yukarı taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 10.12.2025 - 12:20
        Arçelik tüketiciler için sahaya indi
        Arçelik, geleneksel hale gelen “Perakende Günü” etkinliğini bu yıl 9 Aralık’ta gerçekleştirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre “Sahada Birlikteyiz” yaklaşımıyla düzenlenen etkinlikte, şirketin İstanbul ve Çerkezköy ofislerinden yüzlerce Arçelik çalışanı, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarındaki Arçelik, Beko yetkili satıcı ve yetkili servis noktalarında müşteriler ve iş ortaklarıyla buluştu.

        Etkinlikte Arçelik çalışanları, bayilerle birlikte müşterilere daha iyi bir deneyim sunmak için sahada aktif görev aldı.

        “HER KARARIMIZIN MERKEZİNDE MÜŞTERİLERİMİZ VAR”

        Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “70 yıldır şirket olarak aldığımız her kararın odağında müşterilerimiz yer alıyor. Ar-ge ve tasarımdan satış ve satış sonrası çalışmalarımıza kadar tüm süreçlerimizi müşterilerimizin gerçek ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendiriyor, hayatlarına değer katacak çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde tüketicilerimizle aramızda güven ve samimiyete dayalı sıcak bir bağ kuruyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki 3000’i aşkın yetkili satıcı ve 600’ü aşkın yetkili servisimiz, bu değerli bağı her gün sahada daha da güçlendirmemizi sağlayan önemli bir gücümüz. 70 yıldır iş süreçlerimizde onların görüş ve yorumlarından besleniyor, onlardan aldığımız saha içgörülerini stratejilerimize yansıtıyoruz” diye konuştu.

        Modern perakendeciliği satışın yanı sıra müşterilerle güvene dayalı sürdürülebilir bir ilişki kurma alanı olarak gördüklerini belirten Can Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Perakende Günü, tüketicilerimizle aramızdaki bağı güçlendirmek için sahayı ekiplerimizle birlikte deneyimlediğimiz özel bir gün. Bu yıl yüzlerce çalışanımızla birlikte 9 Aralık’ta yetkili satıcı ve servislerimizde müşterilerimizle bir araya geldik; onların sesini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini yerinde dinledik. Sahadan aldığımız her geri bildirim, ürün ve hizmet geliştirme süreçlerimize geri dönerek mükemmel müşteri deneyimi yolculuğumuzda bize yön veriyor. Bu yaklaşımımızla modern perakendecilik anlayışımızı güçlendirmeye ve müşteri deneyiminde sektörde çıtayı daha da yukarı taşımaya devam edeceğiz.”

