Arçelik’e 4 ödül birden

Arçelik, dünyanın önde gelen tasarım ödüllerinden iF Design Award’da bu yıl toplam 4 ödül kazandığını bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Arçelik’in Beko ve Hitachi markalarının tasarımları 2’si ürün kategorisinde, 2’si UI/UX (Kullanıcı Deneyimi) kategorisinde olmak üzere toplamda 4 ödülle taçlandırıldı.

iF Design Award 2026 kapsamında; Beko 36 İnç Gardırop Tipi Buzdolabı ile Hitachi Skyline Gardırop Tipi Buzdolabı ürün tasarımlarıyla ödüle layık görülürken, Caffee Experto V4’ün kullanıcı arayüzü ve Intelligent Guidance dijital destek sistemi ise kullanıcı deneyimi (UI/UX) tasarımları ile ödül aldı. Arçelik’in kalite, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve işlevsellik odağında tasarladığı ürünleri, bu yıl 129 uluslararası tasarım uzmanı tarafından 68 ülkeden gelen 10 bini aşkın başvuru arasından seçilerek ödüllendirildi.

Almanya merkezli iF Design Award, 70 yılı aşkın köklü geçmişiyle dünyanın en eski ve bağımsız tasarım organizasyonu olarak kabul ediliyor. Her yıl dünya genelinden binlerce tasarımcı, mimar ve şirket, tasarımlarını bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmek üzere iF International Forum Design’a sunuyor. Tasarımlar Fikir, Form, İşlev, Farklılaşma ve Sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda titizlikle değerlendiriliyor. Bu yılki iF Design Award töreni, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü Berlin'de gerçekleştirilecek.