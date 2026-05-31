Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonundaki çıkış yapan oyuncusu seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Bu sezon Devler Ligi'nde 14 maça çıkan başarılı futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. İşte detaylar...
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir ödülün sahibi oldu.
Milli futbolcu, geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi.
Arda Güler, Bayern Münih'e karşı deplasmanda oynanan maçta attığı iki golle gündem olmuştu.
Real Madrid'de geride kalan sezonda toplamda 51 maçta süre bulan 21 yaşındaki genç yıldız, 6 gol ve 14 asist ile skora 21 kez katkı sağladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına değinilerek, "Ekim ayında Real Madrid'in Juventus'a karşı lig aşamasındaki galibiyetinde itici güç olarak öne çıktı ve takımının orta sahasına getirdiği kontrol ve yaratıcılık sayesinde o gece maçın oyuncusu ödülünü kazandı." ifadeleri kullanıldı.
Şampiyonlar Lig'inde bu sezon 2 golünü de çeyrek finalde Bayern Münih ile oynanan maçta atan 21 yaşındaki milli futbolcu, 4 golün de pasını veren isim oldu.