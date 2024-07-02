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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Arda Güler'in babası Habertürk TV'ye konuştu! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'in babası Habertürk TV'ye konuştu!

        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda bu akşam Almanya'da Avusturya ile karşılaşacak. Turnavanın başladığı günden beri Almanya'dan gelişmeşleri aktaran Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul bu sefer milli yıldızımız Arda Güler'in babası ve dedesiyle karşılaştı ve kısa bir röportaj gerçekleştirdi. İşte Güler ailesinin sözleri...

        Giriş: 02.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:42
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        Arda Güler'in babası Habertürk TV'ye konuştu!
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        EURO 2024 son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım çeyrek final için mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası başladığı günden itibaren Almanya'dan gelişmeleri aktaran Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul bu sefer de A Milli Takım ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Güler'in babası ve dedesiyle karşılaştı ve kısa bir röportaj gerçekleştirdi.

        İşte Güler ailesinin sözleri:

        "Türk olup da heyecanlanmamak imkansız. Günlerdir bu günü bekliyoruz. Kazanacağımızın hissi var. Biletleri ne yapalım iptal mi edelim, dönecek miyiz inan hepsini aldık bekliyoruz. Kesinlikle maç bugün bizim için ülkemiz için iyi olacak. Takımda Arda'yla görüşüyoruz. Takım gerçekten çok kenetlenmiş, bütün abileri bu başarıyı istiyor. Bence iyi sonuç olacak."

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