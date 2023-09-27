Arda Güler'in sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek? Arda Güler'in tedavisi ne kadar sürecek?
Sezon başında Fenerbahçe'den rekor bir bonservis ücretiyle İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ikinci kez sakatlandı. Sezon başından bu yana yaklaşık olarak 2 aydır sahalardan uzak kalan genç yıldız geçtiğimiz günlerde sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlamıştı. İspanyol basını Arda Güler'in ikinci kez sakatlandığını duyurdu. Peki, "Arda Güler'in sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek? Arda Güler'in tedavisi ne kadar sürer?" İşte detaylar...
Yaz transfer döneminde İspanyol iki devi karşı karşıya getiren genç yetenek Arda Güler, Real Madrid'e transferinin ardından sakatlığı sebebiyle 2 ay formasından uzak kalmıştı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığını atlattığını açıklamasının ardından, kötü haber İspanyol basınından geldi. Peki, "Arda Güler'in sakatlığı nedir, ne zaman sahalara dönecek? Arda Güler'in tedavisi ne kadar sürecek?" İşte ayrıntılar...
ARDA GÜLER SAKATLIĞI NEDİR?
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezon öncesi geçirdiği sakatlık sebebiyle bir süredir formasından uzaktaydı.
Teknik direktör Carlo Ancelotti ise bugünkü antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır." diyerek milli futbolcuyu yarınki Las Palmas maçında kadroya alabileceğinin sinyalini vermişti.
Milli oyuncumuz, Real Madrid antrenmanı sırasında tekrar sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Real Madrid Kulübü, 18 yaşındaki Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını duyurdu.
İlk teşhislere göre; Arda Güler'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ortaya çıktı.
Öte yandan Arda Güler'in detaylı kontrollerinin ardından İspanyol ekibinin yeni bir açıklama yapabileceği belirtildi.
MENİSKÜS NEDİR, NE KADAR SÜRER?
Menisküs yırtığı, dizde en sık meydana gelen, ağrılı ve zayıflatıcı bir kıkırdak yaralanması türüne verilen isimdir. İnsanların dizlerinde, kaval kemiği ve uyluk kemiğin arasında bir yastık görevi gören C şeklinde iki kıkırdak parçası vardır. Bunlara menisküs adı verilir.
Sürekli hareket eden kemikleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı korur. Ancak menisküsün yırtılması, dizin bükülmesi ile gerçekleşebilecek bir durumdur. Bazı vakalarda aşınmış kıkırdağın bir parçası kopar ve diz eklemlerinin arasına sıkışarak dizin kilitlenmesine ve hareketin engellenmesine neden olur.