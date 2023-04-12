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Arda Güler kapışması

Arda Güler'in adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya devam ediyor! Alman basınında çıkan haberlere göre; Borussia Dortmund ve Bayern Münih, Arda Güler transferi için karşı karşıya geldi. Kanarya'nın Arda için kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı belirtildi

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  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

    Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya devam ediyor. 
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

    Fussballeuropa'nın haberine göre; Borussia Dortmund'un ardından Bayern Münih de 18 yaşındaki genç yıldıza kanca attı. 
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

    Haberde Kanarya'nın Arda için kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı detayı paylaşıldı. 
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

    Her geçen gün performansını üst seviyelere çıkaran Arda Güler için İspanyol devleri Real Madrid ile Barcelona'nın da bir süredir devrede olduğu iddia edildi.
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

    Geçtiğimiz günlerde El Nacional'de yer alan habere göre; kadrosunu güçlendirmek için yeni fırsatlar arayan Real Madrid'de Başkan Perez'in, Arda Güler'i takibe aldığı kaydedilmişti. 
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

    Fenerbahçe ile sezon başında yeni sözleşme imzalayan Arda'nın mukavelesi 2025'te sona erecek.
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

    Yıldız adayının sözleşmesinde '1500 dakikanın altında oynarsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır. 1500 dakika ve üstü oynarsa serbest kalma maddesi 17.5 milyon Euro'dur' maddesi olduğu belirtildi.
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

    Sarı-Lacivertli yönetim, yeni sözleşme konusunda Arda Güler ile görüşmelere devam ediyor.
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

    Kısa süre içinde bir anlaşma yapılması bekleniyor. 
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

    Bu sezon 24 resmi maçta toplam 718 dakika forma giyen Arda Güler, 4 gol attı ve 4 asist yapma başarısı gösterdi. 
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

    Genç oyuncu, önceki gün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında yaptığı asist ile takımının galibiyetine önemli bir katkı yaptı. 
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

    Transfermarkt verilerine göre; genç oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro.
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu
  • Arda Güler kapışması - Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri - Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu

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