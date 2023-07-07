Arda Güler transferini anlattı: Ancelotti'den gelen telefon! İspanyol ekibi Real Madrid, Arda Güler için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Arda Güler, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum" dedi Anadolu Ajansı Giriş: 07.07.2023 - 15:17 Güncelleme: 07.07.2023 - 15:19 facebook

twitter

linkedin

Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve kabul ediyorum. Bu uygulama üzerinden iletişimi açık rızam ile kabul ediyorum. KONUŞMAYI BAŞLAT whatsapp

mail

1 Şurada Paylaş!







İspanya'nın Real Madrid Kulübü ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, "Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez." diyerek, başka bir takıma gitmeyeceğini, buraya oynamak için geldiğini söyledi.

2 Şurada Paylaş!







Arda Güler ve Real Madrid Dış İlişkiler Sorumlusu Emilio Butragueno "Real Madrid Sportif Şehri" adlı kulübün spor tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Real Madridli olarak ilk kez basın karşısına çıkan Arda, "Öncellikle buranın bir parçası olmak benim için çok önemli çok mutluyum, çok gururluyum. Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi ama Real Madrid sizi istediğinde ayrı. Teknik direktör ve kulüp beni istedi ben de geldim." dedi.