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        Arda Güler transferini anlattı: Ancelotti'den gelen telefon!

        İspanyol ekibi Real Madrid, Arda Güler için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Arda Güler, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 15:17
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        İspanya'nın Real Madrid Kulübü ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, "Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez." diyerek, başka bir takıma gitmeyeceğini, buraya oynamak için geldiğini söyledi.

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        Arda Güler ve Real Madrid Dış İlişkiler Sorumlusu Emilio Butragueno "Real Madrid Sportif Şehri" adlı kulübün spor tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

        Real Madridli olarak ilk kez basın karşısına çıkan Arda, "Öncellikle buranın bir parçası olmak benim için çok önemli çok mutluyum, çok gururluyum. Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi ama Real Madrid sizi istediğinde ayrı. Teknik direktör ve kulüp beni istedi ben de geldim." dedi.

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        ANCELOTTI'DEN TELEFON

        Real Madrid'in kadrosunda çok önemli oyuncuların olduğunu kaydeden Arda, "Evet, burada kalacağım. Buraya oynamaya geldim. Çalışıp formayı almak istiyorum." şeklinde konuştu.

        Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin transfer dönemi başlar başlamaz kendisine telefon ettiğini ve "Bana söz ver, geleceksin" dediğini aktaran Arda, "Ancelotti ilk transfer dönemi başladığında ve daha sonrasında birkaç kez beni aradı ve takımda beni nerelerde kullanabileceğini anlattı. Bu benim için çok önemliydi. Çok saygı duyduğum biri." açıklamasında bulundu.

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        Orta saha ve kanatta oynayabildiğini, asist ve gol atmayı sevdiğini anlatan milli futbolcu, "Buraya oynamaya geldim, çalışıp, formayı almak istiyorum." sözünü sık sık tekrarladı.

        Arda konuşmasına şu sözlerle devam etti:

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        "Real Madrid size burada oynama şansını veriyorsa bunu reddetme şansınız imkansız. Luka Modric, bence dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Cristiano Ronaldo'yu herkes biliyor. Zinedine Zidane, Guti bu kulüpteki çok önemli isimlerdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum."

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        "FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK ÇOK DUYGUSAL BİR ŞEY"

        Fenerbahçe'den ayrılığıyla ilgili de açıklama yapan Arda, "Fenerbahçe'den ayrılmak çok duygusal bir şey. Ama Real Madrid'i hiç kimse reddedemez. Fenerbahçe taraftarının kırılganlığını anlıyorum ama elimden çok fazla bir şey gelmiyor. Onları çok seviyorum, birini kırmak istemedim. Bana kırılmasınlar." dedi.

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        Arda, basın toplantısı sonunda salondan ayrılırken, "Hala Madrid, gracias" diyerek, ilk İspanyolca açıklamasını da yaptı.

        Butragueno ise "Sevgili Arda tebrikler, hoş geldin. Büyük heyecan yaşattın. Başkanımızın da söylediği gibi taraftarımız ve değerlerimiz sana yardımcı olacak." şeklinde konuştu.

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        Arda gelecek haftadan itibaren yeni takımıyla kampa girecek.

        Real Madrid 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten sonra birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.

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        Real Madrid, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

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