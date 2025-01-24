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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Arda Turan'dan Ahmed Kutucu'ya veda - ikas Eyüpspor Haberleri

        Arda Turan'dan Ahmed Kutucu'ya veda

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'la anlaşma sağlayan öğrencisi Ahmed Kutucu'ya veda mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 00:58 Güncelleme: 24.01.2025 - 01:06
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        Arda Turan'dan Ahmed Kutucu'ya veda!
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        Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Galatasaray'a transferi kesinleşen Ahmet Kutucu'yla ilgili veda paylaşımında bulundu.

        ARDA TURAN'DAN AHMED KUTUCU'YA VEDA

        Arda Turan, açıklamasında, "Her şey için teşekkür ederiz. Muhteşem bir yolculuktu. Yolun açık olsun aslan kardeşim." sözlerini sarf etti.

        Turan'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        Öte yandan Eyüpspor'un Ahmed Kutucu için transfer açıklamasında ise, "Transfer olduğu ilk günden itibaren kulübümüze büyük emekler veren, Süper Lig'e çıkmamızdaki büyük pay sahiplerinden biri olan Ahmed Kutucu'nun transferi hakkında Galatasaray ile anlaşmaya varılmıştır. Ahmed Kutucu'ya İkas Eyüpsporumuza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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