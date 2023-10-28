Arda Turan: Kerem Aktürkoğlu benden iyi oynuyor

10 Şurada Paylaş!







ARDA TURAN'DAN GALATASARAY, KEREM VE BARIŞ DEĞERLENDİRMESİ "Artık Galatasaray üyesiyim. Üyeliğim geldi. Kulübe şöyle bakmalıyız; başımızda çok iyi bir başkan var. Dursun başkan çok iyi bir insan. Bir ağabey gibi, baba gibi. Herkes destek olurken bir de Erden ağabeyimiz var; bir dost, bir aile. Ve bizim camiamıza çok uyan, kendi evladımız dediğimiz Okan ağabey var. Muhteşem oyunculardan kurulmuş bir kadromuz var. Icardi'miz var, Kerem'imiz var. Barış ve Kerem'i her gördüğümde gurur duyuyorum. Kerem gibi futbolcuyu almak için şu an 40-50 milyon euro ödemek lazım. Çok haksızlık ediliyor. Türk olduğu için az mı değerli bu oyuncular? Abdülkerim muhteşem bir oyuncu. Galatasaray'ın Türk oyuncular çok kıymetli. Kerem'i, Barışı sarıp sarmalamak lazım. Onlar ülkenin en önemli oyuncuları olacak."

11 Şurada Paylaş!







-Kadro olarak Fenerbahçe ve Galatasaray önde görünüyor. Bir değerlendirme yapar mısın? "Bir adım geride olmak Beşiktaş için çok büyük bir dezavantaj ama çok iyi oyuncuları var. Beşiktaş bir olursa bu farkı kapatabilir."