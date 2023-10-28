Arda Turan: Kerem Aktürkoğlu benden iyi oynuyor
Türk futbolunun en kariyerli isimlerinden biri olan ve Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, hedeflerini ve bu sezonki EN'lerini açıkladı.
1. Lig'de Eyüpspor'u oynadığı 9 maçta topladığı 24 puanla lider duruma getiren Arda Turan 'Az Önce Konuştum Spor'un ilk bölümünde Asist Analiz ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Arda Turan'ın sorulara verdiği cevaplar şöyle:
-Icardi mi, Aboubakar mı, Dzeko mu?
"Bence Icardi, kimyası Galatasaray ile çok iyi uyuştu. Daha kaliteli. Üçü de muhteşem oyuncu ama ben Galatasaraylı olduğum için Icardi diyorum"
-Muslera mı, Livakovic mi, Mert mi?
"Bu sezonki performansa göre Mert derim. Mert'e gelen şut sayısına göre Mert'in performansı muhteşem."
-Arda Güler için ne dersin ?
"Çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir yetenek, muhteşem bir oyuncu. Topu kaybetmiyor, oyun görüşü çok iyi. Sahanın zor yerlerindeki zor işleri herkesten daha kolay yapabiliyor. Oyun zekâsıyla devam etmeli. Real Madrid onun için çok önemli bir okul. Real Madrid'e gitmek muhteşem bir başarı. Sadece oynaması için acele etmememiz lazım. Arda'yı kendine bırakalım. Arda'yı doğru zamanda kullanacaklardır. Baskı yapmayalım."
-Hakan Çalhanoğlu, neden Milli Takım'da kulüpteki gibi oynamıyor?
"Buna hiç katılmıyorum. Tam tersini düşünüyorum; hep iyi oynuyor, muhteşem bir liderlik yapıyor. Hakan, Inter'de sağa sola fazla gitmeden merkezde kalarak oynuyor. O organizasyonun içinde muhteşem bir oyuncu. Ama millî takımda -şutu atsın, frikiği kullansın, 10 numara oynasın, 5 kişiyi geçsin... Futbol böyle bir oyun değil. Hakan millî takıma sadakatin hakkını veriyor."
-Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta kalıcı olur mu?
"Neden olmasın? Burak, bu oyunun taktik tarafını da zekâsıyla çok iyi yönetebiliyor. Ben böyle cesaretli kararlardan yanayım ama koskoca Beşiktaş camiasının vereceği karara karışamayız tabii."
-Bir sporcunun yaşayacağı en büyük kariyerlerden birini yaşadıktan sonra Eyüpspor'dan başlamak zor olmuyor mu?
"Öncesini sıfırladım. Bu başka bir meslek. Ben futbolda tecrübenin yaşla olduğunu düşünmüyorum. Ben 11 tane hocayla çalışıyorum. Başarı-başarısızlıkla doğru orantıda olacak ne olacağı ama benim hayalim kültür, dominasyon yaratmak. Bunu hemen yapmak kolay değil."
-Caner Erkin'i bu performansa ulaştıran şey ne oldu?
"Caner bana istediği şekilde hitap edebilir. Ben Caner'den çok emindim. Şahsi olarak tek karar verebileceğim transfer Caner dedim. Diğer tüm transferlerimize kurul olarak oy birliğiyle karar verdik. Caner'e şunu dedim sadece; 'Bize iyi algıyla bırakma şansını vermediler ama senin böyle bir fırsatın var. Gel keyifle, bir hikâye yazarak bırak' dedim. Muhteşem bir motivasyona ve konsantrasyona sahip. Çok büyük bir kazanma isteği var. Caner bizim sistemimizin çok önemli bir parçası."
"ATLETİCO MADRİD'DEKİ DEFANSI, BARCELONA'DAKİ HÜCUMU OYNATMAYA ÇALIŞIYORUM"
-Eyüpspor, bu başarıyı nasıl yakaladı? Eyüpspor, Süper Lig'de oynanan ortalama futbolun çok üstünde oynuyor.
"İlk geldiğimizde bir takım vardı ama oynatmak istediğimiz sisteme çok uygunlukları yoktu. Önce direkt olarak oynatmak istediğimiz sistemi anlattık. Atletico Madrid'e uygulanan sezon başı çalışma sistemini buraya getirdik. Oyuncularıma istediklerimi anlattım. Çok iyi oyuncularımız var ama kimse başına buyruk oynayamaz. Kimse başına buyruk oynayamaz. Atletico Madrid'deki defansı, Barcelona'daki hücumu oynatmaya çalışıyorum. Bu çok kolay değil. Biz oyunda kazanmalıyız. Henüz hiçbir şey yapmadık ama bizi böyle konuşturan bir oyun gücümüz var."
ARDA TURAN'DAN GALATASARAY, KEREM VE BARIŞ DEĞERLENDİRMESİ
"Artık Galatasaray üyesiyim. Üyeliğim geldi. Kulübe şöyle bakmalıyız; başımızda çok iyi bir başkan var. Dursun başkan çok iyi bir insan. Bir ağabey gibi, baba gibi. Herkes destek olurken bir de Erden ağabeyimiz var; bir dost, bir aile. Ve bizim camiamıza çok uyan, kendi evladımız dediğimiz Okan ağabey var. Muhteşem oyunculardan kurulmuş bir kadromuz var. Icardi'miz var, Kerem'imiz var. Barış ve Kerem'i her gördüğümde gurur duyuyorum. Kerem gibi futbolcuyu almak için şu an 40-50 milyon euro ödemek lazım. Çok haksızlık ediliyor. Türk olduğu için az mı değerli bu oyuncular? Abdülkerim muhteşem bir oyuncu. Galatasaray'ın Türk oyuncular çok kıymetli. Kerem'i, Barışı sarıp sarmalamak lazım. Onlar ülkenin en önemli oyuncuları olacak."
-Kadro olarak Fenerbahçe ve Galatasaray önde görünüyor. Bir değerlendirme yapar mısın?
"Bir adım geride olmak Beşiktaş için çok büyük bir dezavantaj ama çok iyi oyuncuları var. Beşiktaş bir olursa bu farkı kapatabilir."
MİLLİ TAKIMLA İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYOR?
A Millî Takım'a yabancı teknik direktörün gelmesi çok eleştirildi ama sonrasındaki iki maçta Montella bütün eleştirileri durdurmuş gibi...
"TFF, böyle bir karar verdi. Montella, çok önemli bir teknik direktör. Çok önemli bir taktik bilgiye sahip. Karizmatik bir teknik direktör. Türk Millî Takımı'na da yakışabileceğini düşünüyorum ama Türkiye'de de millî takımı çalıştırabilecek çok önemli teknik direktörler var. Bunu hak edenler var. Millî takımın hocası olmak için kriter ne bilmiyorum. Montella'nın, Kuntz'un kariyerinde çok büyük başarılar yok. Saygı duyuyorum ama Kuntz sistem için geldiyse neden vazgeçtik? Bir kriter kullanıldıysa saygı duyabilirim ama bunun iyi bir iletişimi olmalı. Hocanın arkasında duralım. Montella kararına olumsuz bakmıyorum ama hangi organizasyonu yapacak bilmek istiyorum."
-Arda Turan'ın nasıl bir hayali var?
"Uzun vadeli hedeflerimi söylemek istemiyorum. Söylersem gülerler diye. Öncelikle Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkararak Avrupa kupalarında oynatmak isterim. Ben Galatasaraylıyım; Okan ağabey inşallah çok başarılı olur ama tabii ki oynadığım takımları çalıştırmayı çok isterim. Atletico Madrid'le şampiyon olmak isterim. Oradaki başarı daha sert olabilir. Oyunun bu tarafını çok sevdim. Bir oyun gücü, bir oyun kültürü yaratmak istiyorum. Oyunda bir şeyleri değiştirmek istiyorum ülkem için."
MOTİVASYON KONUŞMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
-Fatih Terim esinlenmesi oldu mu konuşmalarında?
"Etkilenmez misin Fatih hocadan. Ama bütün teknik direktörler buna benzer konuşmalar yapar. Futbolculuğumda bu konuda beni en çok etkileyen Fatih Terim'dir."