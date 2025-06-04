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        Haberler Bilgi Gündem Arefe günü resmi tatil mi, yarın okullar yarım gün mü? 5 Haziran Perşembe günü okullar tatil mi?

        Arefe günü resmi tatil mi? 5 Haziran Perşembe okullar tatil mi, yarım gün mü?

        Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürerken, arefe günü okulların durumu öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde okullar tatil olurken, kamu kurumları hizmet vermemektedir. Yurt genelinde bayram hazırlıkları sürerken, arefe gününün resmi tatil olup olmadığına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, "Arefe günü resmi tatil mi? 5 Haziran Perşembe okullar tatil mi?" İşte 5 Haziran Perşembe okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 18:33 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:33
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        Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek bayram öncesinde, arefe günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin araştırmalar başladı. Kurban Bayramı tatili süresince derslerinden uzak kalacak öğrenciler, bayram tatilinin tadını çıkaracak. Peki, "Arefe günü resmi tatil mi, yarın okullar yarım gün mü? 5 Haziran Perşembe günü okullar tatil mi?" İşte detaylar...

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        AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? 5 HAZİRAN PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

        5 Haziran 2025 Perşembe arefe günü okullar yarım gün olacak. Arefe günleri kamu kurumlarında genellikle öğle saatine kadar mesai yapılırken, öğleden sonra ise idari izin uygulanmaktadır. Bu nedenle öğrenciler ve öğretmenler için 5 Haziran Perşembe günü okullarda yarım gün eğitim verilecek.

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        AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

        Resmi takvime göre arefe günü yarım gün tatil sayılır. Dolayısıyla devlet daireleri, bankalar ve bazı kamu kurumları öğle saatinden sonra hizmet vermemektedir.

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        Arefe günü yarım gün resmi tatil olup, kamu kurumları ve kuruluşları arefe gününde tatil yaparken, o gün özel sektörde çalışanlar yarım gün mesai ücreti alacaktır.

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        KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

        5 Haziran Perşembe Arefe

        6 Haziran Kurban Bayramı 1. günü

        7 Haziran Kurban Bayramı 2. günü

        8 Haziran Kurban Bayramı 3. günü

        9 Haziran Kurban Bayramı 4. günü

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