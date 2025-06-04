AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ? 5 HAZİRAN PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?

5 Haziran 2025 Perşembe arefe günü okullar yarım gün olacak. Arefe günleri kamu kurumlarında genellikle öğle saatine kadar mesai yapılırken, öğleden sonra ise idari izin uygulanmaktadır. Bu nedenle öğrenciler ve öğretmenler için 5 Haziran Perşembe günü okullarda yarım gün eğitim verilecek.