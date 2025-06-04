Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Haziran ayının ilk haftasında yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerini üzerinde seyrediyor. Kurban Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. Bazı bölgelerin ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, Arefe günü ve bayramda hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte MGM ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...