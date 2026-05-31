        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal, 22 yıl sonra gelen şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı

        Arsenal, 22 yıl sonra gelen şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı

        İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, 22 yıl sonra kazandığı şampiyonluğu başkent Londra'da düzenlenen geçit töreninde taraftarlarıyla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 19:57 Güncelleme:
        Arsenal, 22 yıl sonraki zaferi taraftarıyla kutladı!

        İngiliz devi Arsenal, başkent Londra'da düzenlenen geçit töreninde taraftarlarıyla beraber 22 yıl sonra elde ettiği şampiyonluğu kutladı.

        2025-26 sezonunu Manchester City'nin 7 puan önünde zirvede tamamlayan Kuzey Londra ekibi, 2004'ten bu yana kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğunu üstü açık otobüsle geçit töreni yaparak kutladı.

        Arsenalli futbolcular ve teknik heyet, yerel saatle 14.00'te başlayan geçit töreninde, yaklaşık 9 kilometrelik rotada sokakları dolduran on binlerce taraftarıyla coşkulu bir kutlama yaptı.

        DECLAN RICE: GELECEK YIL DAHA FAZLASI İÇİN GERİ DÖNECEĞİZ

        Tören sırasında konuşan Arsenal'in yıldız futbolcusu Declan Rice, "Sesim kısıldı. Bu takımı seviyorum, bu teknik direktörü seviyorum. İnsanlara yaşatabildiğimiz bu mutluluğu görmek çılgınca ama gelecek yıl daha fazlası için geri döneceğiz." dedi.

        MARTIN ODEGAARD İLE KAI HAVERTZ

        Kaptan Martin Odegaard, "Çok muyluyuz. Bunun için çok sıkı çalışıyorduk ve burada, taraftarlarımızla birlikte bunun tadını çıkarmak muhteşem." derken, Kai Havertz ise "Anın tadını çıkaralım ve kendimizle gurur duyalım. Bunun için çok uzun süre bekledik." şeklinde görüş belirtti.

