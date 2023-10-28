Arsenal: 5 - Sheffield United: 0 MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal, Sheffield United'ı 5-0 mağlup ederek bu sezon 7. galibiyetini aldı. Eddie Nketiah 3 gol atarak maça damga vuran isim oldu.
Giriş: 28.10.2023 - 20:00 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:00
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Sheffield United'ı konuk etti.
Ev sahibi Arsenal 28,50 ve 58. Eddie Nketiah, 88. dakikada Fabio Vieira (Penaltı) ve 90. dakikada Takehiro Tomiyasu'nun golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon yenilgi yüzü göremeyen Arsenal 7. galibiyetini alarak puanını 24'e çıkardı. Sheffield United ise 1 puanla ligin dibine demir atmış durumda.