Arsenal - Bournemouth: 1-2 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Arsenal, 32. haftada ağırladığı Bournemouth'a 2-1 yenilerek ağır yara aldı. Kroupi ve Scott kaydederken, Londra ekibini tek golü Gyökeres'ten (pen.) geldi. Topçular bu sonuçla ligde 8 maç sonra yenildi. Bournemouth ise yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
Giriş: 11.04.2026 - 16:46
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, evinde Bournemouth'a 2-1 yenilerek taraftarına büyük bir şok yaşattı.
Konuk ekip güçlü rakibi karşısında 17'de Kroupi ve 74'te Scott'ın golleriyle üç puana uzandı.
Arsenal'in tek sayısı 35'te penaltıdan Gyökeres'ten geldi.
LİGDE 8 MAÇ SONRA MAĞLUP!
Ligde 8 maç sonra yenilgiyle tanışan Arsenal 70 puanda kalırken, 2 maçı eksik Manchester City'nin ise 51 puanı bulunuyor.
Topçular ligde gelecek hafta şampiyonluk için kritik önem taşıyan maçta Manchester City'ye konuk olacak.
Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran 9. sıradaki Bournemouth ise aldığı bu galibiyetle puanını 45'e yükseltti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ