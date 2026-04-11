        Haberler Spor Futbol İngiltere Arsenal - Bournemouth: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Arsenal - Bournemouth: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Arsenal, 32. haftada ağırladığı Bournemouth'a 2-1 yenilerek ağır yara aldı. Kroupi ve Scott kaydederken, Londra ekibini tek golü Gyökeres'ten (pen.) geldi. Topçular bu sonuçla ligde 8 maç sonra yenildi. Bournemouth ise yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

        Giriş: 11.04.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Arsenal'e Bournemouth şoku!

        İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, evinde Bournemouth'a 2-1 yenilerek taraftarına büyük bir şok yaşattı.

        Konuk ekip güçlü rakibi karşısında 17'de Kroupi ve 74'te Scott'ın golleriyle üç puana uzandı.

        Arsenal'in tek sayısı 35'te penaltıdan Gyökeres'ten geldi.

        LİGDE 8 MAÇ SONRA MAĞLUP!

        Ligde 8 maç sonra yenilgiyle tanışan Arsenal 70 puanda kalırken, 2 maçı eksik Manchester City'nin ise 51 puanı bulunuyor.

        Topçular ligde gelecek hafta şampiyonluk için kritik önem taşıyan maçta Manchester City'ye konuk olacak.

        Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran 9. sıradaki Bournemouth ise aldığı bu galibiyetle puanını 45'e yükseltti.

        62 yıl önce kaçırılan Kıbrıslı Türk, KKTC'de defnedildi

        Rum polisi tarafından Larnaka kentinde taksicilik yaparken 1964 yılında kaçırılan ve bir daha haber alınamayan Kıbrıslı Türk Reşat Ahmetin kalıntıları, 62 yıl sonra bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) askeri törenle toprağa verildi. (AA)

        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
