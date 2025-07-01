Arsenal, Kepa Arrizabalaga'yı transfer etti!

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) takımı Arsenal, kaleci Kepa Arrizabalaga'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kuzey Londra ekibinden yapılan açıklamada, Kepa'nın 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan İspanyol kaleci, Arsenal'de olmaktan çok mutlu olduğunu aktararak, "Bu kulüpte gösterilen hırs, Mikel Arteta ve Inaki Cana ile konuştuğumda, bana kazanma arzularını ne kadar gösterdiklerini gördüm. Kazanmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum ve umarım hep birlikte bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.