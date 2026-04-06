Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.130,08 %1,50
        DOLAR 44,5939 %0,03
        EURO 51,5349 %0,12
        GRAM ALTIN 6.721,30 %0,25
        FAİZ 42,67 %-0,28
        GÜMÜŞ GRAM 105,18 %0,45
        BITCOIN 69.592,00 %2,89
        GBP/TRY 59,0820 %0,28
        EUR/USD 1,1546 %0,23
        BRENT 108,81 %-0,21
        ÇEYREK ALTIN 10.988,38 %0,24
        Haberler Ekonomi Teknoloji Artemis II mürettebatı Ay yolunda rekor kırdı - Teknoloji Haberleri

        Artemis II mürettebatı Ay yolunda rekor kırdı

        NASA'nın Artemis II görevindeki dört astronot, Ay'ın yerçekimi alanına girerek insanlık tarihinin en uzak uçuşuna ulaştı. Ekip, Apollo 13'ün 56 yıllık mesafe rekorunu geride bırakmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 06.04.2026 - 15:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        NASA’nın Artemis II görevinin dört astronotu, Pazartesi sabahı erken saatlerde Ay’ın yerçekimi etki alanına girdi. Mürettebat, kısa süre içinde Ay’ın gölgeli uzak yüzüne doğru ilerleyerek tarihte en uzağa uçan insanlar oldu.

        Artemis II mürettebatı, geçen hafta Florida’dan fırlatılan Orion kapsüllerinde uçmaya devam ediyor. Pazartesi günü (bugün) altıncı uçuş günleri için yaklaşık sabah 10:50 ET (Türkiye saatiyle 17:50) civarında uyanmaları bekleniyor.

        Saat 19:05’e kadar, Dünya’dan yaklaşık 252.757 mil (yaklaşık 407.000 km) uzaklığa ulaşacaklar. Bu mesafe, Apollo 13 mürettebatının 56 yıldır elinde tuttuğu rekorun 4.102 mil ötesinde olacak ve böylece yeni bir uzaklık rekoru kırılmış olacak.

        *Haberin görseli Reuters'ten alınmıştır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
