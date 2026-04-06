Artemis II mürettebatı Ay yolunda rekor kırdı

NASA’nın Artemis II görevinin dört astronotu, Pazartesi sabahı erken saatlerde Ay’ın yerçekimi etki alanına girdi. Mürettebat, kısa süre içinde Ay’ın gölgeli uzak yüzüne doğru ilerleyerek tarihte en uzağa uçan insanlar oldu.

Artemis II mürettebatı, geçen hafta Florida’dan fırlatılan Orion kapsüllerinde uçmaya devam ediyor. Pazartesi günü (bugün) altıncı uçuş günleri için yaklaşık sabah 10:50 ET (Türkiye saatiyle 17:50) civarında uyanmaları bekleniyor.

We're going farther than ever before 🚀



Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon.



Coverage begins at 1 p.m. EDT (1700 UTC). — NASA (@NASA) April 6, 2026

Saat 19:05’e kadar, Dünya’dan yaklaşık 252.757 mil (yaklaşık 407.000 km) uzaklığa ulaşacaklar. Bu mesafe, Apollo 13 mürettebatının 56 yıldır elinde tuttuğu rekorun 4.102 mil ötesinde olacak ve böylece yeni bir uzaklık rekoru kırılmış olacak.

