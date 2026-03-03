Arturo Vidal'den Galatasaray itirafı!

Futbol hayatına ülkesi Şili'nin takımlarından Colo-Colo'da devam eden 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Arturo Vidal'den kariyerine dair itiraflar geldi.

Vidal, kariyerinde oynadığı en ateşli stadyumlardan birinin Galatasaray stadı olduğunu söyledi.

"ATMOSFERİ GERÇEKTEN HİSSEDEBİLİYORSUNUZ"

38 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, "Kariyerim boyunca oynadığım en ateşli stadyumlar Galatasaray ve Celtic'in stadyumlarıydı. Oradaki atmosferi gerçekten hissedebiliyordunuz." dedi.

Vidal, "O iki stadyum gerçekten deliydi. Taraftar konusunda inanılmazlar, seni yemek istiyor gibiydiler." diye konuştu.

REKLAM

Avrupa kariyerinde; Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi takımların formasını giyen Vidal, Real Madrid için de dikkat çeken sözler sarf etti.