        Haberler Spor Tenis Aryna Sabalenka, Fransa Açık'ta dördüncü turda

        Aryna Sabalenka, Fransa Açık'ta dördüncü turda

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek dördüncü tura çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 00:32 Güncelleme:
        Sabalenka, Fransa Açık'ta 4. turda!

        Kadınlar dünya 1 numarası Aryna Sabalenka, Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta Avustralyalı raket Daria Kasatkina'yı 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek 4. tur biletini aldı.

        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 6. gününde, 4 kez grand slam şampiyonu Belaruslu Sabalenka (1), Avustralya Daria Kasatkina'yı 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

        Geçen yılın finalisti Sabalenka, 4. turda Japon tenisçi Naomi Osaka (16) ile karşılaşacak.

        Son şampiyon ABD'li Coco Gauff (4) ise Avusturyalı Anastasia Potapova'ya (28) 6-4, 6-7 ve 4-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

        ABD'li Amanda Anisimova (6) da Fransız Diane Parry'ye 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.

        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Gürültüyü duyanlar deprem sandı
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
