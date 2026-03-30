        Haberler Ekonomi Teknoloji ASELSAN'ın LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı

        ASELSAN'ın LUNA-2 uydusu başarıyla fırlatıldı

        Savunma sanayisinde sahip olduğu yüksek teknoloji birikimini uzay alanına da taşıyan ASELSAN, uzay tabanlı nesnelerin interneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu LUNA-2'yi ABD'nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX aracılığıyla başarıyla fırlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 22:40 Güncelleme:
        LUNA 2 görevde

        ASELSAN, milli mühendislik gücü ve özgün sistem çözümleriyle Türkiye'nin uzay ekosistemine yüksek katma değer sunmayı sürdürüyor.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, uydu haberleşme sistemlerinden görev yüklerine, yer kontrol altyapılarından platform çözümlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, ASELSAN'ın bu alandaki stratejik konumunu daha da güçlendiriyor.

        Küçük boyutuna (nano uydu) rağmen LUNA-2, yeryüzünün en ücra köşelerinde bile güvenli ve kesintisiz sensör verileri sağlayacak. Uydu, sahip olduğu özel iletişim sistemi (LoRa) sayesinde çok düşük enerji harcayarak çok geniş alanları kapsama altına alacak.

        LUNA-2'nin tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamı ASELSAN tarafından gerçekleştirildi. Uçuş yazılımı, yer kontrol yazılımları, görev yükü olarak kullanılan LoRa alıcı-verici kartı ve veri aktarım cihazı ASELSAN mühendisleri tarafından öz kaynaklarla geliştirilerek milli kabiliyetlere dayalı bir çözüm ortaya kondu.

        LUNA-2'nin başarıyla uzaya gönderilmesi, ASELSAN'ın uzay tabanlı IoT alanındaki yetkinliğini pekiştirmesinin yanı sıra Türkiye'nin bağımsız, rekabetçi ve sürdürülebilir uzay teknolojileri vizyonuna önemli bir katkı sunuyor.

        Serinin ilk uydusu LUNA-1, geçen yıl aralık ayında SpaceX Falcon-9 roketiyle yörüngeye başarıyla fırlatılmıştı.

