Milyonlarca işçi, memur ve emekli temmuz ayında ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zammı bekliyor. İlk olarak asgari ücret belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini geçen hafta devralan Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu yarın toplantıya çağırdı. Komisyonda işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol, bugün Bakan Işıkhan’a hayırlı olsun ziyareti yapacak. Asgari ücretle ilgili ilk temas bu ziyaretle gerçekleştirilecek.

Komisyonun Kurban Bayramı’ndan önce yeni asgari ücreti belirlemesi hedefleniyor. Bu nedenle geçen yıl temmuz ayında olduğu gibi hızlı bir şekilde karar alması bekleniyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI ÜZERİNDE DÖVİZ KURU BASKISI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, döviz kuru baskısı altında çalışma yürütecek. Çünkü ocak ayında net asgari ücret 455 dolar olarak belirlendi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de temmuz ayı için yaklaşık 500 dolar ifadesini kullandı.

Son günlerde döviz kurunun hızlı artması, ocak ayında belirlenen asgari ücretin 455 dolardan 365 dolara gerilemesine neden oldu. Ocaktaki 455 dolar psikolojik sınır haline geldi. Yeni asgari ücretin 455 doların altına düşmemesi için cuma günkü kurla en az 10.650 TL olması gerekiyor. Kurdaki hareketin önümüzdeki günlerde de devam etmesi ihtimaline karşı Komisyonun çalışmalarını hızlı tamamlaması bekleniyor.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından Kurban Bayramı’ndan sonra memur maaşları ve emekli aylıklarına zam belli olacak.

ORTALAMA ÜCRET ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ARTTI

2016 yılından beri asgari ücretteki artışın ortalama ücretlere yansımaması nedeniyle asgari ücretin giderek ortalama ücrete dönüştüğü eleştirileri yapılıyordu. Ancak, son bir yıllık dönemde ortalama ücretlerdeki artış asgari ücretin üzerine çıktı.

Asgari ücret ne oldu? Brüt (TL) Net (TL) 2021 Ocak -Aralık 3.577,50 2.825,90 2022 Ocak - Haziran 5.004,00 4.253,40 2022 Temmuz - Aralık 6.471,00 5.500,35 2023 Ocak - Haziran 10.008,00 8.506,80

Sosyal Güvenlik Kurumu’na işletmelerce bildirilen prime esas kazanç verilerine göre, özel sektöre ait işyerlerinde ortalama brüt ücretler Mart 2022’de 7.765 TL, Ağustos 2022’de 10.173 TL, Mart 2023’te ise 16.176 TL oldu. Ortalama ücretler geçen yılın mart ayına göre temmuz ayında yüzde 31.01, temmuz ayına göre bu yılın mart ayında yüzde 59.00, geçen yılın aynı ayına göre bu yılın mart ayında yüzde 108.31 oranında arttı. Kamu kurumları da dahil edildiğinde son bir yıllık dönemdeki artış yüzde 105 olarak gerçekleşti.

Brüt asgari ücret ise geçen yıl temmuzda ocak ayına göre yüzde 29.31, geçen yılın temmuz ayına göre bu yılın ocak ayında yüzde 54.66 ve yıllık bazda da yüzde 100 oranında arttı. Hem geçen yılın ikinci yarısında hem de bu yılın ilk yarısında ortalama ücretlere yapılan artışın asgari ücrete yapılan artışın üzerine çıktığı görülüyor.

Bazı sektörlerdeki ortalama ücretlerde yüzde 170’e varan artışlar görülürken, çalışan sayısının yoğun olduğu tekstil sektöründe yüzde 108, bina inşaatında yüzde 104, perakende ticareti sektöründe yüzde 106 oranında artış kaydedildi.

Ücretlerin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu hava yolu taşımacılığında yüzde 88, deniz yolu taşımacılığında yüzde 91 ücret artışı yaşandı. Genellikle döviz üzerinden ödeme yapılan uluslararası örgütler ve temsilciliklerde çalışanların ortalama ücreti ise yüzde 71 oranında arttı.

Ortalama ücretlerde son bir yıldaki değişim Değişim 2022 Mart 2022 Ağustos 2023 Mart 2022 Ağustos / 2022 Mart 2023 Mart/2022 Ağustos 2023 Mart / 2022 Mart Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık 6.325 8.379 12.940 32,48 54,43 104,59 Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi 5.442 6.993 10.713 28,51 53,19 96,87 Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 6.844 10.181 14.454 48,76 41,97 111,20 Kömür ve linyit çıkartılması 10.758 13.982 23.135 29,96 65,47 115,04 Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı 11.409 16.285 23.798 42,74 46,14 108,59 Metal cevherleri madenciliği 10.921 13.919 23.569 27,45 69,33 115,82 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 7.647 10.575 16.181 38,29 53,01 111,60 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 10.637 13.986 21.961 31,48 57,03 106,46 Gıda ürünlerinin imalatı 7.097 9.221 14.705 29,92 59,47 107,18 İçeceklerin imalatı 10.147 12.307 21.856 21,28 77,59 115,38 Tütün ürünleri imalatı 15.093 16.685 31.583 10,55 89,29 109,26 Tekstil ürünlerinin imalatı 7.336 9.917 15.251 35,18 53,79 107,89 Giyim eşyalarının imalatı 5.975 7.825 11.918 30,96 52,31 99,46 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 5.923 7.932 12.192 33,91 53,70 105,82 Ağaç, ağaç ür. ve mantar ür.imalatı (Mobilya Hariç) 6.493 9.029 13.916 39,06 54,13 114,34 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 8.741 11.564 18.680 32,30 61,53 113,71 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 7.464 9.822 15.265 31,59 55,41 104,51 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 23.946 26.279 47.750 9,74 81,71 99,41 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 10.323 13.752 21.819 33,22 58,65 111,35 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 12.350 14.492 26.297 17,34 81,46 112,93 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 8.413 11.247 17.696 33,68 57,34 110,34 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 8.154 10.427 18.420 27,88 76,65 125,90 Ana metal sanayii 11.418 14.203 22.875 24,39 61,05 100,34 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 8.280 10.899 17.288 31,62 58,62 108,78 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 10.714 15.278 22.251 42,59 45,64 107,67 Elektrikli teçhizat imalatı 9.671 12.506 19.947 29,31 59,50 106,25 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 8.981 11.949 18.819 33,05 57,50 109,55 Motorlu kara taşıtı, treyler (Römork) imalatı 11.881 14.400 24.234 21,20 68,29 103,97 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 14.284 18.201 29.616 27,42 62,71 107,33 Mobilya imalatı 6.230 8.313 12.869 33,43 54,80 106,55 Diğer imalatlar 6.755 8.971 13.612 32,81 51,74 101,52 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 10.324 13.006 21.141 25,97 62,55 104,77 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 10.177 12.747 21.899 25,25 71,79 115,18 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 8.530 11.016 14.606 29,16 32,59 71,24 Kanalizasyon 8.217 11.750 19.355 43,00 64,72 135,55 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri 7.109 9.342 14.349 31,41 53,60 101,83 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 8.998 11.499 24.336 27,80 111,63 170,45 Bina inşaatı 5.784 7.554 11.805 30,60 56,29 104,12 Bina dışı yapıların inşaatı 9.212 11.434 18.949 24,12 65,71 105,69 Özel inşaat faaliyetleri 5.978 7.876 12.413 31,74 57,62 107,64 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 6.730 8.800 14.150 30,76 60,80 110,27 Toptan ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç) 7.702 10.197 15.940 32,39 56,32 106,95 Perakende ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç) 6.360 8.516 13.111 33,89 53,97 106,15 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 6.016 7.926 12.226 31,74 54,26 103,22 Su yolu taşımacılığı 14.121 16.646 26.974 17,88 62,05 91,02 Hava yolu taşımacılığı 28.458 34.487 53.663 21,18 55,60 88,57 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 9.312 12.371 20.705 32,85 67,36 122,34 Posta ve kurye faaliyetleri 6.952 9.076 16.061 30,56 76,97 131,04 Konaklama 7.037 9.735 14.833 38,33 52,37 110,78 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 5.687 7.625 11.713 34,09 53,61 105,98 Yayımcılık faaliyetleri 9.539 12.492 18.950 30,95 51,69 98,65 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı 7.684 10.594 15.586 37,87 47,12 102,83 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 11.205 15.196 22.123 35,62 45,58 97,43 Telekomünikasyon 13.309 16.949 28.583 27,35 68,64 114,76 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faal. 15.596 21.107 32.504 35,33 54,00 108,41 Bilgi hizmet faaliyetleri 15.297 19.278 30.699 26,02 59,24 100,69 Finansal hizmet faal. (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 19.193 24.084 40.699 25,48 68,99 112,05 Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları 15.314 16.709 33.658 9,12 101,43 119,79 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 10.386 13.303 22.245 28,09 67,21 114,19 Gayrimenkul faaliyetleri 6.366 8.352 13.089 31,19 56,72 105,60 Hukuk ve muhasebe faaliyetleri 6.248 8.122 12.868 29,98 58,44 105,95 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri 13.603 17.201 28.339 26,45 64,75 108,33 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faal. 9.172 12.155 19.273 32,52 58,55 110,12 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 14.607 20.169 30.232 38,07 49,90 106,97 Reklamcılık ve piyasa araştırması 7.901 10.424 16.208 31,93 55,49 105,13 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 7.193 9.304 15.138 29,36 62,70 110,46 Veterinerlik hizmetleri 5.826 7.607 11.956 30,57 57,17 105,21 Kiralama ve leasing faaliyetleri 7.920 10.379 17.212 31,04 65,84 117,31 İstihdam faaliyetleri 6.736 8.522 13.592 26,52 59,50 101,79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faal. 7.423 9.916 14.875 33,58 50,01 100,38 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 6.588 9.279 14.067 40,85 51,60 113,53 Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 6.347 8.797 12.970 38,61 47,44 104,36 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 9.735 12.580 19.987 29,23 58,88 105,31 Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 8.098 11.085 18.025 36,88 62,61 122,58 Eğitim 6.996 9.285 13.854 32,70 49,21 98,01 İnsan sağlığı hizmetleri 6.879 9.241 13.821 34,35 49,56 100,93 Yatılı Bbkım faaliyetleri 5.412 7.060 10.751 30,46 52,27 98,66 Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 5.932 7.695 11.812 29,71 53,51 99,12 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 7.060 8.805 13.862 24,70 57,44 96,34 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 8.448 11.039 17.551 30,67 59,00 107,77 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 6.511 8.002 13.902 22,91 73,74 113,53 Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri 7.598 9.699 14.778 27,65 52,37 94,49 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri 9.945 12.888 19.839 29,59 53,93 99,48 Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 6.742 8.895 13.880 31,93 56,03 105,86 Diğer hizmet faaliyetleri 5.356 6.957 10.673 29,89 53,41 99,26 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri 5.210 6.745 10.348 29,46 53,42 98,63 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler 5.459 7.215 11.253 32,18 55,96 106,15 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 19.734 25.324 33.657 28,33 32,90 70,55 Ek-9 Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar 5.080 6.735 10.188 32,58 51,27 100,56 Sektörlerin genel ortalaması 7.765 10.173 16.176 31,01 59,00 108,31