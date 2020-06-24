Aşk-ı Memnu bugün var mı? sorusu dizinin yayınlanan tekrar bölümlerini izleyen izleyicilerin gündeminde. Televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Aşk-ı Memnu haftaiçi her gün tekrar bölümleriyle ekranlara geliyor. Ancak Aşk-ı Memnu her zamanki saatinde yayınlanmıyor. İşte Aşk-ı Memnu ile ilgili detaylar...

AŞK-I MEMNU BUGÜN VAR MI? SAAT KAÇTA?

Kanal D yayın akışına göre, Aşk-ı Memnu saat 13.15'te Kanal D'de tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI - 24 HAZİRAN ÇARŞAMBA

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

10.45 Güneşi Beklerken

13.15 Aşk-ı Memnu

15.45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Çarkıfelek

22.30 Çok Güzel Hareketler 2

00.30 Galip Derviş

AŞK-I MEMNU NE DEMEK?

Dizinin uyarlandığı Halid Ziya Uşaklıgil'in kitabının da adı olan Aşk-ı Memnu kelimesi "yasak aşk" anlamına geliyor.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARI KİMLER?

Aşk-ı Memnu dizisinin başrolünde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Nur Fettahoğlu yer alıyor.

AŞK-I MEMNU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder. Bu, romanın ikinci dizi uyarlamasıdır, ilk uyarlama 1975 yılında Halit Refiğ yönetmenliğinde TRT'de yayınlanmıştır.

AŞK-I MEMNU NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Dizi'nin konusu İstanbul'da geçmektedir. Ziyagil ailesinin evi için Koç ailesi'nin Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı yalısı kiralandı. Bu yalı dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve yalıya ait koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır. Burası dışında, Çatalca'da Arsen Hala'nın çiftliği olarak kullanılan bir ev daha vardır. Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber kaldığı sahneler için Beykoz Riva'da, 1855 yılında İngilizler tarafından kayıkhane olarak yapılan, günümüzde ise otel olarak kullanılan tarihi taş ev seçildi.