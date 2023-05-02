Beyaz ekmek

Beyaz ekmeğin kalorisi çok yüksek olmasa da, düşük lif içeriği nedeniyle yemekten hemen sonra acıkmanıza neden olabilir. Lif, tokluğu arttırdığı bilinmektedir ve araştırmalar, diyet lifi alımının daha düşük vücut ağırlığı ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Diyetinizdeki lifi artırmak için beyaz ekmeğinizi tam tahıllı veya tam buğdaylı seçeneklerle değiştirin. Ek olarak, yerel mağazanızdaki ekmek seçeneklerine bakarken lif içeriğini karşılaştırın ve daha yüksek numaralı olanları seçin. Düşük lifli beyaz ekmeğinizi, bu önemli besinden birkaç gram içeren bir seçenekle değiştirmek tokluk hissini artırabilir ve gün boyunca toplam kalori alımını azaltabilir.