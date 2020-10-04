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Aston Villa, Liverpool'u 7-2 mağlup etti!

Aston Villa, Premier Lig'in dördüncü haftasında son şampiyon Liverpool'u 7-2 mağlup etti! Geçen sezon 9 haftada 7 gol yiyen Liverpool bu sayıya bir maçta ulaştı! Aston Villa'da Ollie Watkins hat-trick yaparken Jack Grealish de 3 asist 2 golle yıldızlaştı

Aston Villa, Liverpool'u 7-2 mağlup etti!

Dean Smith yönetimindeki Aston Villa, Premier Lig'in 4. haftasında son şampiyon Liverpool'u konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi henüz 4. dakikada Ollie Watkins'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Watkins bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. Bu golü de ilk golde olduğu gibi Grealish hazırladı.

Liverpool 33. dakikada Mohamed Salah ile farkı 1'e indirse de Aston Villa 35. dakikada John McGinn ile yanıt verdi ve skor 3-1'e geldi. Watkins, 39. dakikada bir gol daha atarak hat-trick yaptı ve Aston Villa devre arasında soyunma odasına 4-1 önde gitti.

İkinci yarıya Naby Keita-Takumi Minamino değişikliğiyle başlayan Klopp, Aston Villa'yı durdurmayı başaramadı. Ev sahibinde 55. dakiakda Ross Barkley, Grealish'in asistiyle farkı 4'e çıkardı.

60. dakikada Mohamed Salah bir kez daha sahne aldı ve kendisinin ile takımının 2. golünü attı.

Aston Villa 66 ve 75'te Jack Grealish ile 2 gol daha buldu ve sahadan 7-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Aston Villa puanını 9'a yükseltti. İlk mağlubiyetini tadan Liverpool ise 9 puanda kaldı.

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