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        Haberler Spor Futbol Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup'ta gruplar belirlendi - Futbol Haberleri

        Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup'ta gruplar belirlendi

        Dünyaca ünlü birçok futbolcunun ter dökeceği Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup organizasyonlarında kuralar çekildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:21 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:21
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        Asya Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belirlendi
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        Dünya futbolunun birçok önemli futbolcusunun içinde yer aldığı Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup kuraları çekildi. Kadrosunda Ronaldo, Mane, Talisca, Brozovic gibi önemli oyuncuları olan Al-Nassr, İran Ligi şampiyonu Persepolis, Katar Yıldızlar Ligi’nin son şampiyonu Al Duhail ve Istiklol takımlarının bulunduğu E Grubu’nda yer aldı.

        Eski Fenerbahçeli Jorge Jesus’un çalıştırdığı, Neymar, Mitrovic, Milinkovic-Savic gibi futbolculardan oluşan kadrosuyla Al-Hilal ise D Grubu’nda yer aldı. Benzema, Kante, Fabinho gibi önemli isimleri bulunduran Al-Ittihad ise C grubunda yer aldı.

        18 Eylül’de başlayacak olan 2023-2024 sezonunda Asya’nın 2 numaralı kupası AFC Cup ve birçok önemli yıldızın yer aldığı Asya Şampiyonlar Ligi maçları D-Smart ve D-Smart GO’da ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

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        Asya Şampiyonlar Ligi’nde gruplar şu şekilde oluştu:

        Asya Şampiyonlar Ligi’nde Batı Grubu:

        A Grubu: Pakhtakor, Al Fayha, Ahal, Al Ain

        B Grubu: Al Sadd, Nasaf, Al Faisaly, Sharjah

        C Grubu: Al İttihad, Sepahan, Air Force Club, AGMK FC

        D Grubu: Al Hilal SFC, Mazandaran, Mumbai City, Navbahor

        E Grubu: Persepolis, Al Duhail, Istıklol, Al Nassr

        Doğu Grubu:

        F Grubu: Jeonbuk Hyundai, Bangkok United, Lion City, Kitchee

        G Grubu: Yokohama Marinos, Shandong Taishan, Kaya FC, Incheon United

        H Grubu: Buriram United, Ventforet Kofu, Melbourne City, Zhejiang

        I Grubu: Ulsan Hyundai, Kawasaki Frontale, Johor Darul, Pathum United

        J Grubu: Wuhan Three, Pohang Steelers, Hanoi, Urawa Red Diamonds

        Asya’nın 2 numaralı kupası AFC Cup’ta ise, gruplar şöyle oluştu:

        Batı Grubu:

        A Grubu: Al Ahed, Al Fotuwa, Jabal Al Mukaber, Al Nahda

        B Grubu: Al Wehdat, Kuwait SC, Al Kahrabaa, Al Ittihad Ahli of Aleppo

        C Grubu: Al Zawraa, Al Riffa, Nejmeh SC, Al Arabi

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        Asya Grubu:

        F Grubu: Dynamic Herb Cebu, Macarthur, Shan United, Phnom Penh Crown

        G Grubu: Terengganu, Bali United, Stallion Laguna, Central Coast Mariners

        H Grubu: Haiphong, Hougang United, Sabah, PSM Makassar

        Güney, Merkez ve Doğu Grupları:

        D Grubu: Odisha FC, Bashundara Kings, Maziya Sports & Rec, Mohun Bagan

        E Grubu: FC Ravshan, Altyn Asyr, Abdysn-Ata, FC Merw

        I Grubu: CPK, Tainan City, FC Ulaanbaatar, Taichung Futuro

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