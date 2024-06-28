Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!

Balıkesir'de motokurye ve üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) yolunu kesip, bıçaklayarak öldüren E.Ö. (17) ile katil zanlısının babası Orhan Ö. hakim karşısına çıktı. Duruşma Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

DHA'nın haberine göre korkunç cinayette katil zanlısının yaşı tartışma konusu oldu. Caninin yaşının tespiti için Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tensip kararında, topuk kanı ve hastane kayıtları istendi.

İl Sağlık Müdürlüğü, E.Ö.'nün annesinin 2007'de doğum yaptığına dair bir kayda rastlanmadığını belirti. Akman ailesinin avukatı İbrahim Erenci, bu durumun E.Ö.'nün 18 yaşından büyük olduğu yönündeki iddialarını destekler nitelikte ve kemik yaşının tespitinin zorunluluk olduğunu söyledi.

REKLAM BALIKESİR ADALET SARAYI ÖNÜNDE TOPLANDILAR AA'da yer alan habere göre öldürülen gencin İstanbul'da yaşayan babası emekli albay Erol Akman ve annesi Zuhal Akman ile avukatlarının yanı sıra onlara destek olmak için aralarında motokuryelerin de bulunduğu çok sayıda kişi, Balıkesir Adalet Sarayı önünde toplandı.

Akman ailesinin avukatı Özden Başak, tutuklu sanıklardan E.Ö'nün "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", babası Orhan Ö'nün "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçlarından Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacakları davanın ilk duruşması öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Başak, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini gencin ailesinin izlemediğini belirterek, "Haber yaparken olayın oluş anını vermemenizi rica ediyoruz. Bu konuda sizlerden hassasiyet rica ediyoruz." dedi. E.Ö'nün yaşıyla ilgili tartışmalara değinen Başak, suçu işleme tarzı, eylemini planlayabilmesi ve tanık ifadelerini dikkate aldıklarında 18 yaşından büyük olduğuna ilişkin iddialarının sürdüğünü anlattı.

"KATİLİN YAŞININ 18'DEN KÜÇÜK OLDUĞUNA KİMSE İNANMIYOR" Savcılığın, hazırlık aşamasında iddianamenin bir an önce yazılması için yaş tespiti konusunu mahkemeye bıraktığını dile getiren Başak, şunları söyledi: "Görüntü itibarıyla katilin 18 yaşından küçük olduğuna kimse inanmıyor. Dolayısıyla biz Türk Ceza Kanunu'ndaki yaş indiriminden faydalanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun dışında bu tarz eylemleri yapan failler genelde haksız tahrike sokmak ister. Hep denk geldiğimiz bir durum. Burada öyle bir durum da yok. Görüntüleri dikkatle incelediğinizde bizim çocuğumuzun olaya herhangi bir dahli yok. Doğrudan öldürmek kastıyla arabanın arkasından ona doğru hareket eden bir şahıs söz konusu. Daha birinci saniyeden sol eliyle bizim çocuğumuzun boynunu tutup, bir iki saniye sonra da zaten icrai hareketlere başlıyor. Onu mermi gibi yetiştiren babası da azmettiren sıfatıyla yargılanıyor. Biz bu davanın bir milat olacağını, bu tarz can yakıcı olaylarda sayın mahkemenin önüne tarihi bir fırsat geldiğini düşünüyoruz. Umarım bu yargılamadan hepimizin vicdanını rahatlatan bir karar çıkacaktır." Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki de Ata Emre Akman'ın ailesine, onların adalet arayışına destek olmak amacıyla Balıkesir'e geldiklerini ifade etti. DAVANIN GÖRÜLMESİNE BAŞLANDI Ailenin acısını yürekten paylaştıklarını kaydeden Çeki, "Ata Emre karanlık bir sokakta siparişini teslim ederken katledildi. Aile o görüntüleri izlemeye dayanamadı, biz de dayanamadık." diye konuştu. Çeki, 2022 yılında en az 58, geçen sene en az 68, bu yılın ilk 6 ayında ise 30 motokuryenin çeşitli olaylarda yaşamını yitirdiğini bildirerek, meslek mensuplarının haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu. Tarafların duruşma salonuna alınmasının ardından tutuklu sanıklar E.Ö. ve babası Orhan Ö'nün yargılanmasına başlandı. NE OLMUŞTU? Olay, 11 Mayıs'ta, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ı, sipariş dönüşünde önünü kesen E.Ö., vücudunun 25 yerinden bıçakladı.

Ata Emre Akman öldü, kaçan E.Ö. operasyonla yakalandı. E.Ö. ile oğlunu sakladığı iddia edilen Orhan Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ile babası, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ö. tutuklandı, serbest bırakılan Orhan Ö. tekrar gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Orhan Ö. tutuklandı.

BABA İÇİN DE İDDİANAME HAZIRLANDI Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp, cinayetle ilgili ilk iddianamesini E.Ö. için hazırladı. E.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçu'ndan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca 'Silah taşımak'tan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ö.'nün babası Orhan Ö. için de iddianame hazırladı. Orhan Ö. için 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

BABADAN 'ÖLDÜR' TALİMATI İddianamede; sanığın dini nikahla yaşadığı Sultan Durmaz ile ayrıldıktan sonra Durmaz'ı sürekli rahatsız ettiği, işlediği başka suçtan hükümlü olarak bulunduğu İzmir Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 Mayıs'ta izinli çıktığı belirtildi.

İzinli çıkan Orhan Ö.'nün Durmaz'ın yaşadığı evin önüne gelip, birilerinin başına bir iş geleceği yönünde tehdit ettiği de iddianamede yer aldı. Ayrıca E.Ö.'nün olaydan önce aradığı Durmaz'a babası Orhan Ö.'nün talimatıyla kendisini öldüreceğini söylediği belirtildi.