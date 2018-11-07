Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak

07.11.2018 - 14:13 | Güncelleme: AA

Kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri olan T129 Atak'ın gücü, yerli ve milli alt sistemlerle artırılacak

  • 1 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Atak helikopterinin geliştirilmesine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. 

  • 2 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Bu doğrultuda, yerlilik oranı kritik alt sistemlerde artırılırken, aviyonik sistemlerde de iyileştirmeler sürdürülüyor.

  • 3 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Silah sistemi ve motor konusundaki çalışmalar devam ederken, taarruz helikopterleri için atış kontrol yeteneği ve seyrüsefer desteği sağlayan "MİLDAR Atış Kontrol Radarı"nın da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) talepleri doğrultusunda Atak'a entegrasyonu planlanıyor.

  • 4 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Meteksan Savunma, MİLDAR'ı, "Hava Platformları İçin Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi" kapsamında geliştirdi.

  • 5 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    MİLDAR'ın Atak helikopteri üzerindeki testleri kanat altına takılarak uzun saatler boyunca gerçekleştirildi.

  • 6 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Radarın helikopter üzerinde uçuş testleri dahil geliştirilmesiyle ilgili tüm süreçleri tamamlandı. Testlerde gerçek hedefler kullanıldı.

  • 7 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Meteksan Savunma, gelinen aşamada MİLDAR'ın hem ağırlık hem boyut olarak küçültülmesi üzerinde çalışıyor. 

  • 8 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Böylece radar, entegrasyon sonrasında helikopterin taşıma kapasitesine önemli yük getirmeyecek.

  • 9 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Yeni MİLDAR'ın ön tasarımı tamamlandı. SSB'nin üretim için sipariş vermesi halinde yaklaşık 1 yılda yeni MİLDAR'ın üretiminin tamamlanması ve aviyonik entegrasyona hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Sonrasında da helikoptere entegrasyon aşamasına geçilecek.

  • 10 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Bu aşamaların ardından yeni MİLDAR için helikopter platformu üzerinde nihai yerinin kararlaştırılmasıyla birlikte silah sistemleriyle entegrasyon ve seri üretim faaliyetlerinin başlaması bekleniyor.

  • 11 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Yeni MİLDAR dünyadaki benzer sistemlere göre hem daha ufak ve hafif hem de daha üstün performans özelliklerine sahip olacak.

  • 12 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    MİLDAR, milli taarruz helikopterlerinin, beka ve taarruz gücünü önemli ölçüde artıracak.

  • 13 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Radar, TSK'ya, elektro-optik sistemlerin performanslarının zayıfladığı hava koşullarında yüksek performans gösterme, elektro-optik sistemlerin hedefe yönlenmesinde ve silah angajmanında zaman kazanma gibi önemli operasyonel avantajlar sağlayacak.

  • 14 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    MİLDAR'ın, hem milli silah sistemleriyle hem de milli elektronik harp sistemleriyle entegrasyonu, taarruz helikopterlerinin kabiliyet setini genişletecek.

  • 15 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    BÜTÜN HAVA ŞARTLARINDA ÇOKLU HEDEF TESPİTİ

     

    Taarruz helikopterleri için atış kontrol yeteneği ve seyrüsefer desteği sağlayan MİLDAR, milimetre dalga frekansında çalışıyor.

  • 16 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    MİLDAR, düşük algılanma olasılığı özelliğiyle yüksek radar performansı sunabiliyor. Radar, bütün hava şartlarında çoklu yer ve hava hedefine yönelik otomatik tarama, tespit etme, yerini bulma ve sınıflandırma yapabiliyor. 

  • 17 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Küçük hacim, düşük ağırlık ve düşük güç tüketimine sahip olan MİLDAR, Atak/Atak2 üzerinde yer alacak RF güdümlü füzeler için silah angajmanı da gerçekleştirebilecek.

  • 18 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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    Radar, hızlı şekilde hareketli hedefleri tespit edebiliyor ve takibine başlayabiliyor. Pilota 360 derece durum farkındalığı yaratarak olası hedefleri radar ekranı üzerinde sunabiliyor, aynı anda birden fazla hedefe angajman imkanı vererek helikopterin saldırı ve beka yeteneklerini artırıyor.

  • 19 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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  • 20 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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  • 21 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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  • 22 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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  • 23 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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  • 24 Atak'ın gücü milli çözümlerle artacak
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