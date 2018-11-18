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Geçtiğimiz günlerde bebeklerinin cinsiyetini öğrenmemeye çalıştıklarını söyleyen Azra Akın, "Biz cinsiyetini öğrenmek istemiyoruz bebeğimizin ve şu ana kadar bunu başarabildik. Bu bize daha çok heyecan veriyor. Hatta isim dahi düşünmedik. İsim konusuda çok zor bir durum. Birkaç isim düşünüyoruz ama karar veremiyoruz" şeklinde konuşmuştu.