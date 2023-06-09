ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU KAPASİTESİ NE KADAR?

130 milyon lira maliyetli stadyum 2002-2005 yılları arasında 80 bin 597 kapasiteye sahipti. Stadı Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (IAAF) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kural ve koşullarını karşıladığı için yapılan bir takım düzenlemelerle bu kapasite (2005'ten günümüze) 76 bin 761 düşürülmüştür.