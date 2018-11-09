Turkcell’in bulut depolama servisi lifebox, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80’inci yıldönümüne özel bir arşiv hazırladı. 6.5 milyondan fazla kullanıcısı olan lifebox üzerinden sunulan 10 Kasım’a özel Atatürk Arşivi’nde 600’den fazla fotoğraf yer alıyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve daha birçok özel arşivden taranan yüzlerce özel Atatürk fotoğrafı, lifebox uygulamasında herkese açık olarak sunuluyor.

Kullanıcılar, lifebox tarafından paylaşılan link altında yer alan lifeboxAtatürk Arşivi klasöründen ulu önderin özel fotoğraflarını seçip, sosyal medya mecralarında paylaşabiliyor.

Turkcell’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “lifebox’ın Atatürk klasörü, önümüzdeki dönemde daha da zenginleşerek çok daha büyük arşiv haline getirilerek bir tarihi seçkiye dönüşecek” denildi.

YÜZ VE OBJE TANIMA ÖZELLİĞİ

Akıllı telefonlar, tablet ve PC’lerin yanı sıra Apple TV ve TV+ uygulaması da bulunan lifebox kullanıcılara fotoğraf, video, müzik, belge ve rehberlerinin bulutta saklanma imkanı sağlıyor.

Yüz ve obje tanıma özellikleri de bulunan lifebox uygulamasında kullanıcılar aradıkları bir fotoğrafı bulmak için fotoğraftaki kişi, nesne, tarih ve yere göre arama yapabiliyor.

“Yer aç” özelliği ile bulutta yedeklenmiş fotoğrafları cihazdan kaldırılarak telefon hafızasında yer açan uygulamada, güvenlik için şifre ve parmak izi özelliği de bulunuyor.

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