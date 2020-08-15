Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı. Atiba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaştık. Bu harika kulüpte bir yıl daha kalacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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