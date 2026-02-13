Canlı
        Atila Gerin: Galatasaray'a karşı 10 kişi oynamak kolay değil - ikas Eyüpspor Haberleri

        Atila Gerin: Galatasaray'a karşı 10 kişi oynamak kolay değil

        ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 5-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından, "Galatasaray'a karşı 10 kişi oynamak kolay değil" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 23:50 Güncelleme: 13.02.2026 - 23:50
        "G.Saray'a karşı 10 kişi oynamak kolay değil"
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a 5-1 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Gerin, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "GALATASARAY'A KARŞI 10 KİŞİ OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

        Maçın başında geri düşüp, 38. dakikada eksik kaldıklarını hatırlatan Gerin, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaray'a karşı hem maçın başında 1-0 geri düşmek hem de 55-60 dakika 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi oynayan bir takım. Çok güçlü oyuncuları var. Kendimi eleştirdiğim bir konu var. Beşinci maçıma da geride başladık. Demek ki çocukları iyi konsantre edemiyorum. Çok genç çocuklar. Tecrübeleri çok az. Maçın başında geri düşünce de gerisini getirmek kolay olmuyor. Ben, kendi kalibremizde oynayacağımız maçları düşünerek ilk 30-35 dakikadan memnunum. Galatasaray gibi bir takıma karşı topa sahip olabildik. Geçen haftaki Başakşehir maçında hiç korner atamamıştık. Bu hafta en azından 4 korner attık. Takımımızı adım adım yukarı taşımaya çalışıyoruz. Skor 1-0'dayken Umut ile 1-1'i bulabilseydik oyuna daha da tutunabilirdik, daha morallenirdik. Allah'ın izniyle tutunacağız. Bir ışık gördüm." diye konuştu.

