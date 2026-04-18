        Eyüpspor Atila Gerin: Umudumuzu önümüzdeki haftalara taşıdık

        Atila Gerin: Umudumuzu önümüzdeki haftalara taşıdık

        Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Fatih Karagümrük karşısında çok kritik bir 3 puan elde ettiklerini aktararak, "Umudumuzu önümüzdeki haftalara taşıdık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 17:36 Güncelleme:
        "Umudumuzu önümüzdeki haftalara taşıdık"

        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

        "ÇOK ZORLU BİR MAÇA ÇIKTIK"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Çok zorlu bir maça çıktık. Psikolojik olarak yapılacak herhangi bir hatanın telafi olmayacak bir maçtı. Oyunun içinde geriye düştük fakat geri dönmesini bildik. İki takım da pozitif oynamaya çalışan bir görüntü verdi. Oyunun gidişatına göre biraz daha oyunu tutarak yapacağımız hamlelerle farkı arttırmak istedik. Bu maçta da 10 kişi kaldık ama maçı kazanmasını bildik" diye konuştu.

        "UMUDUMUZU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARA TAŞIDIK"

        Ligin son haftalarında mücadeleyi bırakmayan oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen Gerin, "Böylesine genç bir kadroyla geriden gelerek maç kazanmak bizim için çok değerli. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hepsini alınlarından öpüyorum. Umudumuzu önümüzdeki haftalara taşıdık. Kalan tüm maçlarda yine bütün gücümüzle sahada olacağız" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        4 bin yıllık sarmaşığın gölgesinde baharı karşıladılar

        Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan yaklaşık 4 bin yıllık Bığbığ Orman Sarmaşığı, baharın gelişiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Türkiye'nin en yaşlı ikinci canlısı arasında gösterilen tabiat anıtı, doğaseverlerin akınına uğradı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları