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Ekonomik gerekçelerle tarifeli seferlerine 26 Kasım-21 Aralık 2019 tarihleri arasında ara veren AtlasGlobal Havayolları Avrupa uçuşlarına mart ayı başına kadar ara verdi. Şirket Avrupa'da Londra, Amsterdam ve Paris olmak üzere üç noktaya direkt uçuş yapıyordu.

GEREKÇE TALEP AZLIĞI

Habertürk'ün şirkete yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre AtlasGlobal Havayolları, Avrupa uçuşlarının durdurulmasına gerekçe olarak havacılık sektörü için düşük sezon olarak nitelendirilen bu dönemdeki talep azlığını gösterdi.

Avrupa seferlerinin yaz sezonunun başlayacağı şubat sonu-mart ayı başında yeniden başlayacağı kaydedildi. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2020 yaz sezonu için tarih 31 Mart - 28 Ekim tarihleri arasında belirlendi.

YURTİÇİ SEFER SAYISI AZALDI

Yurtiçi uçuşlarına devam eden şirket, azalan talep nedeniyle iç seferlerdeki tarife sayısını düşürdü. Konuyla ilgili olarak yolculara bilgilendirme ve ücret iadesi yapıldığı aktarıldı.