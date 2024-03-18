Atletico Madrid: 0 - Barcelona: 3 | MAÇ SONUCU
LaLiga'nın 29. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, Atletico Madrid'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
LaLiga'nın 29. haftasında Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Xavi'nin yönetimindeki Barcelona karşı karşıya geldi. Civitas Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Barcelona 3-0'lık skorla kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 38'de Joao Felix, 47'de Robert Lewandowski ve 65'te Fermin Lopez attı.
Barcelona'da teknik direktör Xavi 42. dakikada, Atletico Madrid'de ise Nahuel Molina 90+2'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet alan Barcelona 64 puana ulaşırken, Atletico Madrid 55 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal'e konuk olurken, Barcelona sahasında Las Palmas'ı ağırlayacak.