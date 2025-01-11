Attila Szalai yeniden kiralanıyor
Almanya Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim'da forma şansı bulamayan eski Fenerbahçeli oyuncu Attila Szalai, Belçika Jupiler Pro League takımı Standard Liège'e transfer olmaya hazırlanıyor. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan Macar oyuncunun kiralık olarak transfer olması bekleniyor
Belçika basınından Sacha Tavolieri’nin haberine göre, Standard Liège, Attila Szalai’nin transferini tamamlamak üzere.
Haberde, Hoffenheim ve Macar oyuncu ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Szalai’nin bu cuma günü Liège’e giderek hafta sonu bitmeden transfer işlemlerini tamamlayacağı ifade edildi.
2023 yılında Fenerbahçe’den 12.3 milyon euro karşılığında Hoffenheim’a transfer olan Attila Szalai, Almanya kariyerinde toplamda sadece 8 maçta forma giyebildi.