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        Attila Szalai yeniden kiralanıyor

        Almanya Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim'da forma şansı bulamayan eski Fenerbahçeli oyuncu Attila Szalai, Belçika Jupiler Pro League takımı Standard Liège'e transfer olmaya hazırlanıyor. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan Macar oyuncunun kiralık olarak transfer olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:51
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        Belçika basınından Sacha Tavolieri’nin haberine göre, Standard Liège, Attila Szalai’nin transferini tamamlamak üzere.

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        Haberde, Hoffenheim ve Macar oyuncu ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Szalai’nin bu cuma günü Liège’e giderek hafta sonu bitmeden transfer işlemlerini tamamlayacağı ifade edildi.

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        2023 yılında Fenerbahçe’den 12.3 milyon euro karşılığında Hoffenheim’a transfer olan Attila Szalai, Almanya kariyerinde toplamda sadece 8 maçta forma giyebildi.

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        Savunma oyuncusu, geçen sezon Freiburg’a kiralanmıştı. Süper Lig’den ayrıldığı dönemde 14 milyon euro piyasa değeri olan Szalai’nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euroya kadar düştü.

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