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4 yıl aradan sonra dijital olarak geri dönüyor

Pandemi nedeniyle dijitale taşınan etkinlikler arasına Türkiye'nin en büyük otomobil fuarı da eklendi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen Autoshow fuarının bu yıl sanal ortamda kapılarını açacağı açıklandı. İlk dijital Autoshow etkinliği olma özelliğini taşıyacak organizasyonun, ‘mobilite’ temasıyla 14-26 Eylül tarihlerinde otomotiv tutkunlarıyla buluşacağı belirtildi. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ali Bilaloğlu, "Çok sayıda otomotiv markasını bir araya getirecek ve dünyadan herkesin erişimine açık olacak bu dijital platformun, ülkemiz otomotiv sektörünün tanıtımına da katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi

Autoshow dijital olarak geri dönüyor - haberler

Koronavirüs pandemisi nedeniyle son bir yıldır dünyadaki birçok etkinlik ve fuar organizasyonu ya iptal ediliyor yada erteleniyor. Pandemi sürecinin uzaması ile birlikte ise birçok sektörde dijital etkinlikler gündeme geliyor.

En son 2017 yılında kapılarını açan Türkiye'nin en büyük otomobil etkinliği Autoshow'un da bu yıl ziyaretçilerine online ortamda ev sahipliği yapacağı açıklandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 17’ncisi düzenlenecek etkinlikte, ziyaretçilerin otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebilecekleri belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, ODD tarafından düzenlenen ilk dijital Autoshow olma özelliğine sahip olacak organizasyonda katılımcı her marka, sanal gezinti için boyutlandırılmış özel stant alanını tasarlamış durumda. Ziyaretçiler markaların satış temsilcileriyle de canlı olarak görüşebilecek, finansman imkanları hakkında bilgi alabilecek, merchandising ürünlerine ulaşabilecek ve fiziki test sürüşü için rezervasyonlarını planlayabilecekler.

(Dijital fuar alanı)

Özel oluşturulan bir alt yapı üzerinden tüm cihazlardan takip edilebilecek etkinlikte yaklaşık 30 otomotiv markasının bir çok modelini görücüye çıkacağı kaydedildi.

'MOBİLİTEYİ VURGULAMAK İSTEDİK'

4 yıllık aranın ardından online olarak geri dönen Autoshow fuarı ile ilgili olarak konuşan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ali Bilaloğlu, "İçerisinde bulunduğumuz süreçte mobilite ve dijitalleşme bildiğiniz gibi hayatımızda çok önemli bir yere sahip oldu. Bu sebeple değişen tüketici alışkanlıkları ve giderek hızla dönüşen teknoloji ile geleceği şekillendirecek olan ‘mobilite’ kavramı üzerinde durmak ve vurgulamak istedik" dedi.

Fuarın sektöre katkısı olacağından da bahseden Bilaloğlu, "Çok sayıda otomotiv markasını bir araya getirecek ve dünyadan herkesin erişimine açık olacak bu dijital platformun, ülkemiz otomotiv sektörünün tanıtımına da katkıda bulunacağına inanıyoruz" ifadesini kulandı.

'ÖTV DÜZENLEMESİ BEKLEMİYORUZ'

Bilaloğlu, katılımcı sınırının olmadığı fuara 1 milyon ziyaretçi beklediklerini ve fuarın ücretsiz olacağını vurguladı. Önümüzdeki dönemde fuarların hem dijital hem de fiziki olarak gerçekleşeceğini kaydeden Bilaloğu, otomotiv sektöründeki gelişmelere yönelik de açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere, son dönemde döviz kurlarındaki artış sebebiyle yüzde 50 ÖTV diliminde kalan araç sayısı bir hayli azalırken, b-segment ve c-segment otomobillerin bile büyük çoğunluğu yüzde 80 ÖTV dilimine geçiş yapmak durumunda kaldı. Bu noktada ÖTV'de bir matrah güncellenmesi ihtimalini sorduğumuz ODD Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ali Bilaloğlu, şuan için böyle bir düzenleme beklemediklerini söyledi.

Bilaloğlu, "Düşük vergi dilimindeki araç sayısı matrahlar güncellenince artıyor, fakat kur yeniden artınca bu modellerin birçoğu yeniden bir üst vergi dilimine çıkıyor. Bizim bu durumun önüne geçilmesi için vergi sisteminde otomasyon konusunda taleplerimiz var. Yani, kur artışlarına karşın araçların vergi dilimini değiştirmeyecek bir sistem öneriyoruz. Bu yıl için, ÖTV'de matrah düzenlemesi beklemiyoruz" dedi.

'GERÇEK DENEYİME YAKIN OLACAK'

Dijitale taşınan Autoshow’un yeni konseptine yönelik açıklamalarda bulunan ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce ise, "14-26 Eylül tarihlerinde otomotiv tutkunlarını en son teknoloji ürünlerle bir araya getirecek ve markaları buluşturacak fuarın hem otomotiv tutkunları hem de sektörümüz için çok güzel bir sinerji yaratacağına inanıyoruz. Dünyada fuarları yakından takip ediyoruz. Çok sayıda markayı çatısı altında birleştiren bir dernek olarak dijitalde yapılmamış bir yöntemle gerçek deneyime en yakın fuar deneyimini yaşatacak olmamızın heyecanını taşıyoruz" diye konuştu.

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