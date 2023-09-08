Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Enerji Avrupa'da gaz fiyatları sert yükseldi - Enerji Haberleri

        Avrupa'da gaz fiyatları sert yükseldi

        Avrupa'da doğal gaz fiyatları, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçılarından Avustralya'daki bazı tesislerde çalışanların greve gitmesi nedeniyle yüzde 10'dan fazla yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da gaz fiyatları sert yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı dün 32,75 Euro'dan kapandı. Gaz fiyatları bugün yüzde 10,5 yükselerek 36,2 Euro'dan işleme açıldı.

        Avrupa gaz piyasalarındaki fiyat artışı, Avustralya'da Chevron'a ait LNG tesislerinde çalışanların çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle greve gitmesinden kaynaklandı.

        Chevron'un Avustralya'daki LNG tesisleri, küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 5'ini sağlıyor.

        Avustralya, geçen yılki 80,9 milyon ton LNG ihracatıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunurken küresel LNG ticaretinden yüzde 20,1 pay almıştı.

        REKLAM

        Avustralya'nın Avrupa'ya doğrudan LNG tedariki kısıtlı olsa da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından kıtaya Rus gazı arzının büyük ölçüde azalmış olması, Avrupa'nın LNG bağımlılığını artırdı.

        Bu nedenle, küresel LNG piyasalarında oluşan arz endişeleri, Avrupa'daki gaz fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve mevcut riskler, fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgül'le görüştü
        Bu bölgelerde yağmur var
        Bu bölgelerde yağmur var
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Toplu cinayet ihbarı yoga dersi çıktı!
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İstanbul'da denenmeye başlandı! Bu kozalak yangını önlüyor
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        İngiltere'nin Kral Charles ile 1 yılı
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı