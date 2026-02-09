Avrupa'da liderler haftayı kayıpsız geçti!
Avrupa'nın 5 büyük liginde maçlara hafta sonu devam edildi. Premier Lig'de Arsenal, LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'daki maçlara hafta sonu devam edildi.
ARSENAL ADIM ADIM
Lider Arsenal, sahasında Sunderland'i Martin Zubimendi ve Viktor Gyökeres'in iki golüyle 3-0 mağlup etti.
Ligin 25. haftasında 56 puana sahip Arsenal, liderliğini sürdürdürürken, Manchester City 50 ve Aston Villa 47 puanla Arsenal'ı izledi.
BARCELONA RAHAT GEÇTİ
LaLiga'da lider Barcelona, sahasında Mallorca'yı Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Marc Bernal'in golleriyle 3-0 yendi.
En yakın takipçisi Real Madrid, ikinci yarıda Alvaro Fernandez ve Kylian Mbappe'nin attığı gollerle Valencia deplasmanında 2-0 kazandı. Konuk takımda Arda Güler, 82 dakika görev aldı.
Atletico Madrid ise sahasında Real Betis'e 1-0 yenildi.
Ligde 23 hafta sonunda 58 puanı bulunan Barcelona, zirvede yer aldı. Real Madrid 57 ve Atletico Madrid 45 puanla Barcelona'yı takip etti.
INTER SERİYİ 5 MAÇA ÇIKARDI
Serie A'nın zirvesindeki Inter, deplasmanda karşılaştığı Sassuolo'yu Yann Bisseck, Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Manuel Akanji ve Luis Henrique'nin golleriyle 5-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.
Ligin 24. haftasında Inter, 58 puanla zirvedeki yerini korudu. Bir maçı eksik Milan 50, Napoli 49, Juventus 46 puanla Inter'i izledi.
LUIS DIAZ HAT-TRICK YAPTI, BAYERN FARKA KOŞTU
Bundesliga'da iki haftadır kazanamayan lider Bayern Münih, sahasında Hoffenheim'ı 5-1 mağlup etti. Luis Diaz'ın hat-trick yaptığı maçta Bavyera ekibinin diğer gollerini Harry Kane attı. Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bayern Münih, 21 haftası geride kalan ligde 54 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 48, Hoffenheim 42, Leipzig ve Stuttgart 39 puan topladı.
PSG'DEN ART ARDA 7. GALİBİYET
Ligue 1'de PSG, sahasında ağırladığı Olimpik Marsilya'yı Ousmane Dembele (2), Facundo Medina (kendi kalesine), Khvicha Kvaratskhelia ve Kang-in Lee'nin golleriyle 5-0 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Ligin 21. haftasında PSG, 51 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 49, Lyon 42 puanla PSG'nin ardından sıralandı.
GALATASARAY, ZORLU RİZE DEPLASMANINDA KAZANMAYI BİLDİ
Rizespor'a konuk olan Galatasaray, zorlu deplasmandan 3 puanı 3 gol ile almayı başardı.
Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürüyor.